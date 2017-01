TTF Stühlingen bleibt an der Spitze

Tischtennis-Frauen führen nach klaren Siegen die Tabellen der Badenliga und der Landesliga an. Verbandsligist SV Nollingen unterliegt TTV Gamshurst mit 3:8

Tischtennis-Badenliga, Frauen

TV Britzingen – TTF Stühlingen 1:8

Der Spitzenreiter bot Jennifer Faller für Luisa Leser auf, was dem TV Britzingen nicht viel geholfen hat. Wie beim 0:8 im Hinspiel gewannen die Gastgeberinnen erneut nur drei Sätze. Die gingen aufs Konto von Hanna Wagner beim 3:1 gegen Faller. Alle anderen acht Partien wurden ohne Satzverlust von den Stühlingerinnen gewonnen. Je zwei Einzel und ihr gemeinsames Doppel gewann die Schweizer Spitzenspielerinnen Monika Kuribayashi und Laura Schärrer. Anna Lasarzick holte sich ebenfalls ihre Einzel locker und gewann mit Jennifer Faller das Doppel.

Verbandsliga, Frauen

SV Nollingen – TTV Gamshurst 3:8

Von einem Punkt hatten die Gastgeberinnen geträumt, es wurden nur drei gewonnene Spiele gegen Tabellenzweiten. Einmal mehr war es Spitzenspielerin Petra Kaufmann, die für die Punkte sorgte. Dem 3:0 im Doppel an der Seite von Adelina Bejtaga ließ sie zwei gewonnene Einzel folgen. Claudia Hackl und Nicole Weber gingen leer aus.

Landesliga, Frauen

TTF Stühlingen III – TTC Riedöschingen II 8:5

Langsam scheint sich die Stühlinger „Dritte“ selbst unheimlich zu werden: „Wir sind ohne Erwartungen in die Liga gestartet und nun stehen wir an der Spitze“, kann es Spielführerin Katja Wiedemann ihr Glück kaum fassen. Sie selbst setzte mit ihrem zweiten gewonnenen Doppel zwar den Schlusspunkt, doch „Matchwinner“ waren die zwei Jüngsten im Team: Anika Böhler und Evita Widemann spielten fünf Einzel-Punkte ein. Pechvogel war dieses Mal Julia Seidel-Fischer, die noch mit K. Wiedemann das Doppel gewonnen hatte. Zwei ihrer drei Einzel verlor sie unglücklich in der Verlängerung.