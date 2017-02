TTF Stühlingen II und SV Nollingen jubeln

Tischtennis: Wichtige Siege für Verbandsligist aus dem Wutachtal und die Männer aus dem Rheinfelder Stadtteil. SV Eichsel II verliert das Landesliga-Spitzenspiel gegen den TTV Auggen II nur knapp

Tischtennis Verbandsliga, Frauen

TTF Stühlingen II – TTC Altdorf 8:2

Im Kampf gegen den Abstieg holten die Stühlingerinnen wichtige Punkte und neues Selbstvertrauen. Die Faller-Schwestern lösten ihr Doppel auf, so dass Jennifer mit Spitzenspielerin Celine Schädler antrat und Jessica mit Tatjana Lasarzick an die Platte ging. Diese Umstellung brachte zwei klare Erfolge. Die Führung baute Celine Schädler mit einem 3:0 gegen Nadine Dürrse aus, ehe Jennifer Faller wie schon im Hinspiel gegen Katharina Schmidt im fünften Satz verlor. In der Folge unterlag nur Jessica Faller noch gegen Laura Jäck. Die weiteren Punkte zum Sieg spielten Lasarzick mit einem 3:2 gegen Sabrina Beck und einem 3:1 gegen Jäck sowie Schädler (3:1 gegen Schmidt), Jennifer Faller (3:0 gegen Dürrse) und Jessica Faller (3:0 gegen Beck) ein.

TTC Beuren/Aach – TTF Stühlingen II 7:7

Mit einem Kraftakt nach dem 3:6-Rückstand sicherten sich die TTF Stühlingen II noch einen Punkt. Schädler und Jennifer Faller hatten zuvor ihr Doppel im fünften Satz gegen Sophia Dey/Nathalie Suhoveckij gewonnen. Zudem siegten Schädler mit 3:1 gegen Dey und Lasarzick mit 3:0 gegen Carina Maier. Jessica Faller und Schädler läuteten mit 3:0-Siegen gegen Maier und Suhoveckij die Aufholjagd ein. Den möglichen Siegpunkt vergab Lasarzick im fünften Satz gegen Sarah Hafner. In der Folge lieferte sich Jessica Faller ein erfolgreiches Drama über fünf Sätze mit Dey, ehe ihre Schwester Jennifer in drei Sätzen gegen Maier das Remis rettete.

TV Weisenbach – SV Nollingen 8:5

Obwohl Spitzenspielerin Petra Kaufmann mit drei gewonnenen Einzeln ihre Bilanz auf sagenhafte 37:1 Siege ausbaute, bleiben die Nollingerinnen in der Rückrunde weiter sieglos. Die beiden restlichen Punkte beim Tabellendritten spielten Claudia Hackl sowie Kaufmann und Adelina Bejtaga gemeinsam im Doppel ein.

Landesliga Männer, Staffel 3:

SV Eichsel II – TTV Auggen II 7:9

Im Spitzenspiel zog der SV Eichsel II knapp den Kürzeren und muss den TTV Auggen II, der drei Minuspunkte weniger hat, ziehen lassen. „Es war ein hochklassiges Spiel, das auch für uns hätte ausgehen können“, zollte der SVE-Spielführer Jens Kreutler vor allem dem überragend spielenden Auggener Peter Baumgartner seinen Respekt. Der habe, so Kreutler, das Spiel letztlich entschieden. Baumgartner gewann sowohl gegen Jörg Blank und Martin Weiss als auch beide Doppel mit Dirk Weniger.

Dass es für die Eichsler „Zweite“ nicht reichte, lag an der schwachen Doppelausbeute. Lediglich Weiss/Blank gewannen das Eingangs-Doppel gegen Sebastian Wolf/Matthias Weniger. Manuel Brugger/Michael Kuder und Björn Jünge/Kreutler gingen leer aus. Die Einzel-Punkte spielten Blank, Brugger (2), Kreutler und Kuder (2) ein.

TTC Laufenburg – SV Nollingen 7:9

Den erwarteten Krimi bot der TTC Laufenburg (9.) dem Tabellenfünften im Derby. „Uns fehlte ein wenig das Glück, nachdem es lang gut für uns aussah. Wir führten 7:5 und hatten hinten alle Möglichkeiten“, trauerte Laufenburgs Mannschaftsführer Lukas Köhler der verpassten Chance nach. SVN-Kapitän Georg Ranert freute sich vor allem, dass es nach vier verlorenen Fünf-Satz-Spielen am Ende doch noch zum Sieg reichte.

In den Eingangs-Doppeln gewannen die Laufenburger Bernhard Bürgin/Salko Alajbegovic mit 3:0 gegen Gerhard Gretsch/Winfried Escher sowie Heiko Zindel/Torsten Weierstall mit 3:2 gegen G. Ranert/Patrick Heger. Köhler/Jürgen Müller gaben ihr Doppel gegen Christian Riehm/Oliver Grass kampflos ab.

Im vorderen Kreuzpaar gewann Bürgin jeweils gegen Riehm und Grass, Zindel zog jeweils den Kürzeren. In der Mitte punkteten Müller und Alajbegovic jeweils gegen Gretsch und unterlagen Ranert. Hinten war Weierstall gegen Escher erfolgreich, verlor aber gegen Heger. Routinier Lothar Bächle sprang im Einzel für Köhler ein, musste sich aber in beiden Partien geschlagen geben. Das Schluss-Doppel verloren Bürgin/Alajbegovic mit 1:3 gegen Riehm/Grass.