Tischtennis TTF Stühlingen II feiert Ligaverbleib

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen: 8:3-Sieg in Nollingen reicht dem Aufsteiger. SV Nollingen braucht nach dem 8:1 gegen den TTC Reute nun noch einen Punkt im letzten Spiel bei BW Wiehre-Freiburg zur Rettung. SÜDKURIER-Interview mit Nollingens Spitzenspielerin Petra Kaufmann

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen

SV Nollingen – TTF Stühlingen II 3:8

"Geschafft!", atmete Mannschaftsführerin Jennifer Faller nach dem deutlichen Sieg beim Hochrhein-Rivalen tief durch. Mit nun 19 Punkten sicherte sie sich mit den TTF Stühlingen II den Ligaverbleib. Zwar kann der SV Nollingen noch vorbei ziehen, nicht aber der TTC Steinach, der aktuell den Abstiegsrundenplatz belegt.

Mit Siegen in vier Sätzen stellten Celine Schädler/Jennifer Faller gegen Petra Kaufmann/Adelina Bejtaga und Tatjana Lasrzick/Jessica Faller gegen Claudia Hackl/Nicole Weber die Weichen schon in den Doppeln: "Das war ungemein wichtig für uns", so Faller, die sich noch gut an das 3:8 im Hinspiel erinnerte. Auch für die Gastgeberinnen war dieser Auftakt für den weiteren Verlauf entscheidend: "Ich hatte zwar erwartet, dass es enger werden würde, doch auch unser Sieg in Stühlingen ist im Herbst klarer ausgefallen als erwartet", relativierte Spitzenspielerin Claudia Hackl die beiden Ergebnisse.

In der Folge holte Petra Kaufmann, beste Spielerin der Liga, ihre obligatorischen Einzel-Siege für die Gastgeberinnen. Dem 3:0 gegen Jennifer Faller ließ sie ein mühsames 3:2 gegen Celine Schädler folgen: "Sie hat klasse gespielt und leider nach einer 3:2-Führung noch verloren", so Faller, die den dritten Punkt für die Gastgeberinnen durch ein 0:3 gegen Hackl ermöglichte.

Stühlinger Punkte im Einzel holten Jessica Faller jeweils im vierten Satz gegen Bejtaga und Weber sowie Tatjana Lasarzick in fünf Sätzen nach einem 0:2 gegen Weber und knapp mit 3:1 gegen Bejtaga. Ebenfalls zwei Siege gingen aufs Konto von Celine Schädler. Sie tat sich nach dem 3:0 gegen Hackl zum Abschluss gegen Bejtaga ungewohnt schwer, ehe sie im fünften Satz mit 11:8 den Punkt und damit den Sieg und den Ligaverbleib perfekt machte.

SV Nollingen – TTC Reute 8:1

Im Schnelldurchgang holte sich der SV Nollingen im vorletzten Spiel endlich den ersten Rückrundensieg. Die Gäste aus dem Breisgau waren chancenlos, holten sich gegen Nicole Weber den Ehrenpunkt. "Durch diesen Sieg haben wir den direkten Abstieg auf jeden Fall verhindert. Nun müssen wir im Abschlussspiel bei BW Wiehre Freiburg noch einen Punkt holen, um das mögliche Abstiegsrundenspiel dem TTC Steinach zu überlassen", so Hackl.

Wir suchen zwei neue Spielerinnen

Seit 2012 spielt Petra Kaufmann (40) für den SV Nollingen. Die Schweizerin aus Rheinfelden/CH führt vor dem letzten Spiel die Einzel-Rangliste der Verbandsliga an.

Petra, zunächst einmal Glückwunsch zum Ligaverbleib mit dem SV Nollingen.

Noch fehlt uns ein Punkt, den wir am Samstag in Freiburg einfahren wollen.

Aber beim Schlusslicht sollte das doch eine reine Formsache sein?

Im Prinzip schon. Aber wir müssen auch diese Partie erst spielen. Abgerechnet wird dann am Schluss.

Sie stehen in der Einzel-Rangliste vor Dauerkonkurrentin Jana Neumaier vom TTC Steinach. Sie war 2016 noch vor Ihnen platziert und gegen Neumaier haben Sie ihre einzigen zwei Spiele verloren.

Auch meine Einzel müssen erst gespielt sein. Schon gegen Celine Schädler von den TTF Stühlingen II hätte es schief gehen können. Da lag ich schon mit 0:2 hinten. Aber es ist natürlich schon mein Ziel, bei den Freiburgerinnen zu siegen und damit dann die Runde ganz vorn abzuschließen.

Wie geht es mit dem Frauen-Tischtennis beim SV Nollingen weiter?

Grundsätzlich wollen wir im September in unsere zehnte Saison starten. Allerdings brauchen wir dringend ein, zwei Neue. Eine Saison zu viert ohne Ersatz zu spielen, ist kaum möglich. Deshalb mussten wir in Kappelrodeck abschenken, weil zwei Spielerinnen krank waren und niemand sie ersetzen konnte.

Gibt es bereits Kontakte?

Noch nicht. Deshalb freuen wir uns, wenn sich interessierte Spielerinnen bei uns oder dem Verein melden würden.