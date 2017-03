TTC Wehr beweist Nervenstärke

Tischtennis-Landesligist gibt nach 6:8 gegen den TV Denzlingen nicht auf und holt noch einen Punkt. Unglückliche Niederlage für den TTC Laufenburg. TTF Stühlingen bleiben dem Spitzenreiter auf den Fersen

Tischtennis Landesliga Männer, Staffel 2

TuS Hüfingen – TTF Stühlingen 6:9

Trotz gewisser Bedenken siegten die TTF Stühlingen beim Tabellenfünften und bleiben dran am Tabellenführer TTC Mühlhausen. „Diese große Hürde wurde gemeistert. Es war eine super Leistung des ganzen Teams“, ist Spielführer Jens Lasarzick stolz. Gerd Schönle/Lasarzick und Frank Schädler/Sven Demuth punkteten im Doppel, während Alexander Dorka/Jacek Hesse verloren. Schönle und Schädler bauten die Führung auf 4:1 aus, ehe Dorka und Fries unterlagen. Mit drei Siegen in Folge von Hesse, Lasarzick und nochmals Schönle stand es 7:3. Schädler und Dorka zogen jeweils den Kürzeren, bevor Fries das 8:5 einspielte. Hesse verlor und Lasarzick machte mit einem 3:0 gegen Bertram Isele den Sack zu.

Landesliga Männer, Staffel 3:

TTC Wehr – SV Eichsel II 7:9

Nur knapp verpasste der TTC Wehr (8.) ein Remis gegen den Tabellenzweiten. „Dank unserer Doppelstärke hat es noch zum Sieg gereicht“, atmete SVE-Spielführer Jens Kreutler tief durch, denn alle vier Doppel gingen an die Gäste.

In den Eingangs-Doppeln unterlagen André Kleber/Carsten Kuck mit 2:3 gegen Martin Weiss/Patrick Jünge, Mirco Kima/Ralf Bächle mit 0:3 gegen Manuel Brugger/Björn Jünge und Dirk Schönle/Manuel Lauber mit 2:3 gegen Kreutler/Torsten Einhaus. Vorn punktete Kleber jeweils gegen Brugger und Weiss. Kuck siegte gegen Weiss, unterlag dafür gegen Brugger. In der Mitte verlor Kima gegen Kreutler und B. Jünge; Schönle gewann beide Spiele. Hinten verloren Bächle und Lauber gegen P. Jünge und punkteten gegen Einhaus. Das Schluss-Doppel verloren Kleber/Kuck in drei knappen Sätzen gegen Brugger/B. Jünge.

TTC Laufenburg – TuS Teningen 5:9

„Komplett hätten wir sicher gepunktet. So war trotz guter Leistung nicht mehr drin“, war Spielführer Lukas Köhler enttäuscht, denn er musste einmal mehr seine Spiele verletzungsbedingt herschenken. Im Doppel waren lediglich Bernhard Bürgin/Salko Alajbegovic für das Schlusslicht erfolgreich. Bürgin legte im Einzel noch zwei Siege nach. Je einen Punkt holten Heiko Zindel und Alajbegovic.

AV Germania FR-St. Georgen – TTC Laufenburg 9:6

Im Kellerduell beim Tabellennachbarn ging es für die Laufenburger um wichtige Punkte. Doch am Ende hatten sie die „Rote Laterne“ im Gepäck. „Wir hatten uns mehr ausgerechnet, verloren aber die knappen Spiele zum Teil unglücklich“, nahm es Köhler sportlich. Bürgin/Alajbegovic gewannen ihr Doppel. Vorn punktete Bürgin einmal. In der Mitte holte Jürgen Müller beide Punkte. Hinten steuerten Alajbegovic und Torsten Weierstall je einen Punkt bei.

TTC Wehr – TV Denzlingen 8:8

Gegen den Tabellensiebten erkämpften sich die Wehrer nach einem 6:8-Rückstand doch noch den Punkt. Lauber verkürzte auf 7:8 und Kleber/Kuck, bereits im Eingangs-Doppel siegreich, machten mit einem 3:1 gegen Martin Frey/Ansgar Fischer das Remis perfekt. Die weiteren Wehrer Punkte holten Kleber, Kuck, Kima, Bächle und Lauber (2).