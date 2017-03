TTC Laufenburg steht vor zwei wichtigen Spielen

Tischtennis-Landesligist plant Punkte im Abstiegskampf ein. Zwei Heimspiel für den TTC Wehr. Teams der TTF Stühlingen wollen ihren Erfolgskurs fortsetzen

Tischtennis-Badenliga, Frauen: (gru) Ganze vier Punkte fehlen Aufsteger TTF Stühlingen noch, um das anvisierte Saisonziel, den Aufstieg in die Oberliga, zu schaffen. Verlustpunktfrei spielte sich das Team aus dem Wutachtal durch die Liga. Da sollte die Hürde am Sonntag beim Tabellenvierten TV St. Georgen auch machbar sein. Das Hinspiel war auch ohne Spitzenspielerin Laura Schärrer eine klare Sache. Mit 8:1 fertigten die Stühlingerinnen ihre Gegner aus dem Schwarzwald ab.

Landesliga Frauen, Staffel 2: (gru) Es läuft bei der „Dritten“ aus dem Wutachtal. Das junge Team um die routinierte Katja Wiedemann mischt wieder Erwarten die Liga auf und so wundern sich die erfolgreichen Spielerinnen fas selbst am meisten, dass die TTF Stühlingen von der Tabellenspitze grüßen. Nun ist morgen Schlusslicht TTC Schluchsee zu Gast und alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine echte Überraschung. Mit einem Auge schauen die Gastgeberinnen auch zum TTSV Mönchweiler II. Der könnte gegen Verfolger TTC Blumberg, der einen Minuspunkt weniger aufweist, gute Schützenhilfe für den Spitzenreiter leisten.

Landesliga Männer, Staffel 2: (mos) Die TTF Stühlingen (2.) stellen sich beim Tabellenvierten TuS Hüfingen auf ein schweres Spiel ein. Sie wollen auf jeden Fall gewinnen, um an Spitzenreiter TTC Mühlhausen dran zu bleiben. „Gegen diese erfahrene Mannschaft wird es ein heißer Kampf um die Punkte“, ist Spielführer Jens Lasarzick nicht ganz so optimistisch, obwohl das Hinspiel mit 9:3 gewonnen wurde. Er geht in Hüfingen mit Gerd Schönle, Frank Schädler, Alexander Dorka, Armin Fries, Jacek Hesse und Sven Demuth an die Platten.

Landesliga Männer, Staffel 3: (mos) Der TTC Wehr (7.) muss nach der Fasnachtspause gleich zwei Mal an die Platten. Erst ist der Tabellenzweite SV Eichsel II zu Gast, tags darauf stellt sich der untere Tabellennachbar TV Denzlingen in der Seebodenhalle vor. „Wir werden alles daran setzen, ein bis zwei Punkte zu erkämpfen“, hofft Carsten Kuck auf mehr Glück als im Hinspiel, das beim TV Denzlingen mit 6:9 verloren ging. Die Wehrer treten in beiden Partien komplett mit André Kleber, Kuck, Mirco Kima, Dirk Schönle, Ralf Bächle und Manuel Lauber an. Der SV Eichsel II hat mit Martin Weiss, Manuel Brugger, Björn Jünge, Jens Kreutler, Patrick Jünge und Torsten Einhaus einen Sieg im Derby eigentlich fest eingeplant.

Ebenfalls zwei Mal muss der TTC Laufenburg (9.) ran. Zunächst wird der Tabellensechste TuS Teningen in der Rappensteinhalle erwartet, tags darauf geht es zum Schlusslicht AV Germania Freiburg-St. Georgen. „Gegen die Teninger versuchen wir einen Punkt zu ergattern und gegen bei den Freiburgern müssen wir gewinnen“, hofft Mannschaftsführer Lukas Köhler auf ein erfolgreiches Wochenende. In der Hinrunde ging die Partie in Teningen mit 4:9 verloren. Gegen den AV Germania Freiburg-St. Georgen wurde mit 9:5 gewonnen. Der TTC Laufenburg tritt in beiden Spielen komplett mit Bernhard Bürgin, Köhler, Heiko Zindel, Jürgen Müller, Salko Alajbegovic und Torsten Weierstall an.