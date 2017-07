Tennis TSG Eggingen macht kurzen Prozess

Frauentennis: 9:0-Kantersieg bei Aufsteiger TC Dogern. TC RW Tiengen fertigt den TC Markdorf mit 8:1 ab. TC Gurtweil sichert sich beim 6:3-Erfolg gegen den TC Furtwangen wichtige Punkte für den Ligaverbleib

Tennis 1. Bezirksliga, Frauen

TC RW Tiengen -

TC Markdorf

8:1

(neu) Die Tennisspielerinnen des TC RW Tiengen machten mit dem TC Markdorf kurzen Prozess. Wenn alles glatt läuft, kommt es in zwei Wochen zu einem Endspiel gegen den punktgleichen TC Rebberg Radolfzell um den Aufstieg in die Oberliga. Schon nach den Einzeln war der Sieg klar. Ladina Soler, Carolin Sure, Nicola Wiedenmann, Ina Naumann und Laura Thoma gewannen ihre Einzel. Paola Sprovieri verlor dagegen an Position eins gegen Lucie Rey. Hart umkämpft war das erste Doppel. Paola Sprovieri und Ladina Soler gewannen einen wahren Tennis-Marathon mit 5:7, 7:5, 12:10.

Einzel: Sprovieri – Rey 3:6, 2:6; Soler – Schön 6:4, 6:3; Sure – Kieferle 7:6, 6:3; Wiedenmann – Schulz 6:1, 6:1; Naumann – Lingenhölin 6:2, 6:4; Thoma – Glönkler 6:3, 6:0. – Doppel: Sprovieri/Soler – Rey/Schön 5:7, 7:5, 12:10; Sure/Naumann – Schulz/Lingenhölin 6:1, 6:3; Wiedenmann/Thoma – Kieferle/Glönkler 6:3, 6:1.

2. Bezirksliga, Frauen

TC Dogern -

TSG Eggingen/Küssaberg

0:9

Wenn sich die TSG Eggingen/Küssaberg nicht noch ungeschickt anstellt, ist ihr der Titel nicht mehr zu nehmen. Die Eggingerinnen gaben beim Aufsteiger keinen Satz ab. Ein bisschen Spannung kam nur im ersten Doppel auf. Zumindest im zweiten Satz boten Marie-Therese Knapp und Claudia Tröndle dem erfahrenen Doppel mit Sandra Bercher und Pamela Störk Paroli. Am Ende siegten die Gäste aber mit 6:2, 7:5.

Einzel: Knapp – Bercher 1:6, 1:6; Pfeiffer – Störk 4:6, 2:6; Tröndle – Benz 0:6, 0:6; Intrau – Schanz 1:6, 1:6; Baumgartner – Preiser 2:6, 2:6; Kuder – Eder 3:6, 1:6. – Doppel: Knapp/Tröndle – Bercher/Störk 2:6, 5:7; Pfeiffer/Baumgartner – Benz/Preiser 3:6, 0:6; Intrau/Kuder – Schanz/Eder 0:6, 4:6.

TC Gurtweil -

TC Furtwangen

6:3

Der TC Gurtweil holte Punkte für den Ligaverbleib. Mit einem 4:2 nach den Einzeln ging es in die Doppel. Hannah Walde, Cara-Marlene Fuchs, Almut Fuchs und Martina Keller legten vor. Hannah Walde und Martina Keller sowie Cara-Marlene Fuchs und Patricia Gantert machten alles klar.

Einzel: H. Walde – Hör 6:2, 6:1; G. Walde – Bartle 3:6, 3:6; C. Fuchs – Faller 6:3, 6:0; Lohrer – Vollmer 4:6, 6:7; A. Fuchs – Schnetz-Scherzinger 6:2, 6:0; Keller – Schade 6:4, 6:0. – Doppel: G. Walde/A. Fuchs – Bartle/Vollmer 2:6, 3:6; H. Walde/Keller – Hör/Schade 6:2, 6:1; C. Fuchs/Gantert – Faller/Schnetz/Scherzinger 6:2, 7:5.