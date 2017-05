Tennis TC Rheinfelden mit zwei Badenliga-Teams

Auch Tennis-Senioren-Teams des TC Bonndorf, TSG Lauchringen/Eggingen und TC Lauchringen sind in überregionalen Ligen am Start

Tennis-Badenliga, Frauen 30/40: (rl) Der TC Rheinfelden vertritt den Bezirk Oberrhein/Breisgau in beiden Altersklassen in der Badenliga. Beide Teams treten wie vergangene Saison in Spielgemeinschaften mit dem TC Lörrach an. Das 30-er-Team dieser SG startet am 14. Mai bei Post Pforzheim in die Saison. Nummer eins wird die Schweizer Pascale Johner sein. Dahinter folgt Petra Stuskova vor Anja Saint-Denis, Marion Dürig, Kathrin Nimptsch, Romana Tomka, Brigitte Baumgartner-Jehle und Tatjana Pra Levis. In dieser Besetzung dürfte die TSG Rheinfelden/Lörrach wieder vorn mitspielen. Das 40-er-Team beginnt die Runde am Samstag beim TC Nicolai Konstanz. Hier spielen hinter Pascale Johner noch Anja Saint-Denis, Marion Dürig, Ramona Tomka, Brigitte Baumgartner-Jehle, Tatjana Pra Levis, Steffi Seitz und Andrea Schwarz.

Oberliga, Männer 40: – Der TC Bonndorf wie vergangene Saison und Wiederaufsteiger TC Lauchringen/TC Eggingen vertreten den Bezirk IV in der Oberliga. Der TC Bonndorf startet am Samstag gegen den TC Mundingen in die Saison. Er spielt mit Andreas Koliska, Uwe Gantert, Thorsten Kleindienst, Matthias Oelschlägel, Michael Missler, Claus Betz, Wolfgang Epting sowie Alfred Koliska und will in dieser Besetzung frühzeitig den Ligaverbleib sichern. Dieselbe Zielrichtung hat auch die TSG Lauchringen/Eggingen. Sie startet am 13. Mai, beim Auftaktgegner des TC Bonndorf, dem TC Mundingen, in die Saison. Aufgeboten werden Michael Bächle, Gerd Albiez, Manfred Steffen, Hendrik Batt, Wolfgang Rühl, Deon Bowman, Marc Grewing und Uwe Heinecke.

Oberliga, Männer 65: – Der TC Lauchringen vertraut auf Peter Preiß, Horst Bürgin, Heinrich Roth, Markus Kistler, Wido Utz, Fritz Pintsch, Klaus Kriezok und Rolf Thiesbrummer. Saisonstart ist am Freitag, 12. Mai, beim TC Lahr-Seelbach. Saisonziel der Ligaverbleib.

Oberliga, Männer 70: – Der TC Rheinfelden bildet eine SG mit dem TC Steinen. Hinter dem Schweizer Hans-Peter Girod spielen Jiri Knedelhans, Manfred Grass, Klaus Peters, Hansjörg Grässlin. Start am 9. Mai bei TC Solvay Freiburg.