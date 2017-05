Tennis TC Rheinfelden mit Petra Stuskova

Die Tennis-Frauen des TC Rheinfelden spielen nach zwei Jahren in der 2. Bezirksliga wieder eine Klasse höher. Saisonbeginn am Samstag

Tennis, 1. Bezirksliga Frauen Oberrhein/Breisgau: (rl) Die Frauen des TC Rheinfelden spielen nach zwei Jahren in der 2. Bezirksliga wieder eine Klasse höher. Die Rheinfelderinnen bieten in der am Sonntag bei der Reserve des TC Oberweier beginnenden Saison hinter den Frauen 40-Badenliga-Spielerinnen Petra Stuskova und Kathrin Nimptsch noch Alina Oschem, Neuzugang Aylin Kromer vom TC RW Tiengen, Jasmin Hartmann, Silke Greßlin, Ann-Kathrin Götz und Natalie Zeoli auf. Da die Badenliga-40-Frauen, die in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Lörrach antreten, ihre Spiele am Samstag bestreiten, wird es regelmäßige Gastspiele der erfahrenen Spielerinnen bei den Frauen in der 1. Bezirksliga geben, deren Ziel der Ligaverbleib ist.