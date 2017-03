TC Rheinfelden ist stolz auf seinen Nachwuchs

Zahlreiche Siege und Spitzenplätze beim Turnier in heimischer Halle bestätigen die gute Jugendarbeit des Vereins

Tennis: (sk) Beim Leistungsklassenturnier der Altersklassen U9 bis U16 in heimischer Halle setzte sich der Nachwuchs des TC Rheinfelden gut in Szene. Das Jugendturnier war mit 40 Teilnehmern gut besetzt. Speziell in der Konkurrenz der Junioren U10 war die Beteiligung groß. Besonders erfreulich war das hohe Niveau der Spielerinnen und Spieler und natürlich auch die hervorragend Erfolgsbilanz der Rheinfelder Talente. „Das ist eine Bestätigung für die gute Jugendarbeit in unserem Verein“, zeigt sich TCR-Jugendwart Thomas Gross sehr zufrieden.

Bei den Juniorinnen U12 gab es ein reines Rheinfelder Endspiel: Mit 6:0, 6:3 setzte sich hier Rieke Wendt relativ deutlich gegen ihre Mannschaftskollegin Jalena Meyer durch. Souverän und ohne Spielverlust sicherte sich das wohl größte Rheinfelder Talent, Julia Stuskova, den Gruppensieg bei den Juniorinnen U10. Bei den Juniorinnen U12 setzte sich Anna Frey vom TC Binzen gegen ihre Konkurrentinnen durch. Über den zweiten Platz durfte sich Emmely Wichert vom TC Rheinfelden freuen.

Auch die Rheinfelder Jungen schlugen sich hervorragend. So war der 6:3, 6:4-Finalerfolg von Neil Saxer gegen den an Nummer 1 gesetzten Jan Scholz vom TC Schönberg einer der Höhepunkte. Den Sieg in der Junioren-U16-Konkurrenz holte Jakob Bodziony, der im direkten Vergleich seinen Mannschaftskollegen Jonas Stusek in einer tollen Partie mit 2:6, 6:7 bezwang.

Beim Leistungsvergleich in der Junioren-U9-Konkurrenz freute sich Lennard Smely vom TC Wittelbach über den Gruppensieg. Der Rheinfelder Youngster Lucas Mahr von Staszewski durfte sich bei seinem ersten Turniereinsatz gleich über den zweiten Platz freuen.

Der TC Rheinfelden richtet im Mai gemeinsam mit dem TC Grenzach die Jugend-Bezirksmeisterschaften des Bezirks Oberrhein-Breisgau aus.