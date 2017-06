Tennis TC RW Tiengen will es wissen

Mit einem Sieg gegen den TC Freiburg-Schönberg II wäre der Ligaverbleib für den Tennis-Oberligisten fast sicher. Spitzenspiel für die Frauen der TSG Eggingen

Tennis-Oberliga, Männer: (gew) "Das ist ein richtungsweisendes Spiel für uns", sagt Christoph Back, Trainer des TC RW Tiengen (2.), vor der Partie am Sonntag um 11 Uhr auf der heimischen Anlage an der Schlücht gegen den TC Freiburg-Schönberg II (5.). Bisher haben die Tiengener zwei Siege und eine Niederlage. Bei einem Sieg am Sonntag würden sie sich auf einer Spitzenposition festsetzen. Bei einer Niederlage andererseits wäre klar, dass sie gegen den Abstieg spielen.

"Die Schönberger werden mit einer starken Mannschaft antreten", befürchtet Back. Die erste Mannschaft der Gäste wird erst in einer Woche die Saison in der Badenliga aufnehmen. "Wir können also damit rechnen, dass sie ein oder zwei starke Badenliga-Spieler aufstellen werden", sagt Back. Er selbst hat sich noch nicht entschieden, wie er aufstellen wird. Back: "Das muss noch mit unserer zweiten Mannschaft abgestimmt werden." Sicher ist, dass Raphael Lustenberger an Position eins spielt. Dahinter wird ein zweiter Schweizer, Oliver Mrose oder Yanik Kälin, aufgeboten. Außer Simon Glöckner spielt auf alle Fälle Leon Back, während Dominik König noch nicht einsatzfähig ist. Die Nummern 5 und 6 im Tiengener Team sind noch offen.

1. Bezirksliga, Männer: (neu) Der TC RW Tiengen II ist gut unterwegs. Mit zwei Siegen verschafften sich die Rot-Weißen einen Spitzenplatz. Gegen den noch unbesiegten Tabellenzweiten TC Stockach stehen sie vor einer Herausforderung. Die Stockacher sind einer der Titelfavoriten. Aufsteiger TC BW Erzingen will gegen den TC Neustadt den ersten Sieg einspielen.

2. Bezirksliga, Männer: – Die ersten Punkte wollen der TC Dogern und die TSG Eggingen/Lauchringen. Allerdings sind ihre Aufgaben schwer. Der TC Dogern hat den noch unbesiegten TC Pfaffenweiler zu Gast. Die TSG Eggingen/Lauchringen fährt zu der Reserve des TC BW Villingen.

1. Bezirksliga Frauen: – Die Titelchancen für den TC RW Tiengen sind intakt. Allerdings dürfen sich die Tiengener Tennisspielerinnen keinen Ausrutscher mehr leisten. Die Hausaufgabe gegen den TC Salem ist schwer. Die Gäste aus dem Linzgau haben immerhin den TC BW Villingen II besiegt, der seinerseits dem TC RW Tiengen die bisher einzige Niederlage zugefügt hat.

2. Bezirksliga, Frauen: – Für die TSG Eggingen/Küssaberg wird es spannend. Sie steht am Sonntag im Spitzenspiel dem ebenfalls noch unbesiegten TC Pfaffenweiler gegenüber. Gelingt ein Sieg, ist der Aufstieg in die 1. Bezirksliga möglich. Optimistisch treten die Frauen des TC Gurtweil (beim TC Bräunlingen) und TC Dogern (TC St. Georgen) an. Beide Teams rechnen sich Chancen auf den zweiten Saisonerfolg aus.

1. Bezirksliga Oberrhein, Frauen: – Der Vorletzte TC Rheinfelden waret nach vier Niederlagen noch auf den ersten Sieg. Ob dieser aber ausgerechnet bei Spitzenreiter TC Freiburg-Schönberg II gelingen wird, ist fraglich.