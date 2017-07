Tennis TC RW Tiengen total unterfordert

Tennis-Oberligist macht beim 9:0-Sieg mit Schlusslicht TC Radolfzell kurzen Prozess. Nur drei Spiele im Einzel abgegeben

Tennis Oberliga, Männer

TC RW Tiengen -

TC Radolfzell

9:0

(gew) Nach drei Stunden war die Partie beendet, und der TC RW Tiengen hatte den TC Radolfzell mit einer 9:0-Klatsche nach Hause geschickt.

Dass die Tiengener in ihrem letzten Saisonheimspiel kaum gefordert sein würden, stand schon früh fest. Die Gäste, die so gut wie sicher als Absteiger feststehen, hatten nur eine schwächere Mannschaft nach Tiengen geschickt. So gaben die Tiengener auch in allen sechs Einzeln nur drei Spiele ab.

Der Brite Ryan James Storrie, der direkt von der Wimbledon-Qualifikation angereist war und seinen ersten Einsatz für den TC RW Tiengen hatte, hatte im Spitzeneinzel leichtes Spiel. Beim 6:0 und 6:1 gegen Frederic Paret konnte er seine spielerische Klasse nicht zeigen. Unterfordert waren auch die anderen Tiengener. Oliver Mrose und Simon Glöckner ließen in ihren Matches jeweils nur einen Spielgewinn für den Gegner zu. Leon Back, Marvin Kromer und der Schweizer Noah Petralia erteilten ihren Kontrahenten sogar jeweils die Höchststrafe. So stand der Sieg für die Gastgeber nach den Einzeln fest.

Der Tiengener Trainer Christoph Back lobte sein Team: "Jeder hat die Sache ernst genommen." Das ist wichtig, weil es seine Mannschaft in ihren letzten beiden Spielen mit den stärksten Mannschaften der Liga zu tun hat. Am Sonntag geht es zum TC Grenzach, dann zu Titelfavorit Karlsruher ETV.

Einzel: Storrie – Paret 6:1, 6:0; Mrose – Zaglauer 6:0, 6:1; Glöckner – Grieser 6:0, 6:1; L. Back – Weber 6:0, 6:0; Kromer – Hemlein 6:0, 6:0; Patralia – Repnik 6:0, 6:1. – Doppel: Storrie/Mrose – Paret/Zaglauer 6:1, 6:2; Glöckner/L. Back Grieser/Hemlein 6:1, 6:0; Kromer/Umland – Weber/Repnik 6:0, 6:2.