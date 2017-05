Regionalsport Hochrhein TC RW Tiengen startet bravourös

6:3-Erfolg der Tennis-Frauen in der 1. Bezirksliga gegen den TC Singen. TSG Eggingen gewinnt in der 2. Bezirksliga beim TC Gurtweil

Tennis 1. Bezirksliga, Frauen:

TC RW Tiengen -

TC Singen

6:3

(neu) Die Tiengener Frauen erwischten einen Saisonstart nach Maß. Den Grundstein zum Sieg legten sie in den Einzeln. Bojana Klincov, Emily Grabner und Carolin Sure holten vorn die die Punkte, Laura Thoma an Position sechs legte in einem spannenden Dreisatzspiel nach. Die Tiengenerinnen machten in den Doppeln dann alles klar.

Einzel: Klincov – Wilms 6:1, 6:2; Grabner – Rihm 4:6, 6:1, 10:4; Sure – Gäbel 6:1, 6:1; V. Albiez – Meyer 3:6, 1:6; Naumann – Glatt 2:6, 2:6; Thoma – Steidle 7:5, 1:6, 10:6. – Doppel: Klincov/Sure – Gäbel/Meyer 6:1, 6:0; Grabner/Thoma – Wilms/Steidle 2:6, 6:3, 10:8; V. Albiez/Thoma – Rihm/Glatt 4:6, 1:6.

2. Bezirksliga, Frauen:

TC Gurtweil -

TSG Eggingen

3:6

Anders als beim 0:9 in der vergangenen Saison machte es der TC Gurtweil im Derby gegen die TSG Eggingen dieses Mal spannend. Drei Einzel gingen in den Matchtiebreak, zwei verloren die Gurtweilerinnen. Es wäre mit etwas Glück sogar ein Sieg möglich gewesen.

Einzel: Walde – Bercher 0:6, 1:6; C. Fuchs – Störk 4:6, 6:3, 10:8; Lohrer – Benz 1:6, 2:6; A. Fuchs – Schanz 6:4, 2:6, 8:10; Keller – Preiser 2:6, 6:3, 8:10; Gantert – Steffen 6:0, 6:0. – Doppel: Walde/Keller – Störk/Benz 2:6, 0:6; Lohrer/A. Fuchs – Bercher/Preiser 1:6, 0:6; C. Fuchs/Gantert – Schanz/Steffen 6:2, 6:4.