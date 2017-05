Tennis-Oberliga TC RW Tiengen setzt auf Konstanz

Tennis-Oberligist beginnt Saison am Sonntag gegen den TC Überlingen. Nikolai Hässig steht nicht mehr im Team. Raphael Lustenberger stößt dafür neu in den Kader

Tennis: – Der TC RW Tiengen setzt bei seinen beiden Männer-Teams in der Oberliga und in der 1. Bezirksliga auf Konstanz. Viele Veränderungen im Kader gibt es nicht. „Erste und zweite Mannschaft betrachten wir als Einheit. Wir trainieren auch gemeinsam“, sagt Christoph Back, der bezeichnenderweise auch für beide Teams als Trainer verantwortlich ist. Unterstützt wird er von den Betreuern Uwe Glöckner und Peter König in der ersten Mannschaft sowie Andy Koliska in der „Zweiten“.

Oberliga, Männer: – Vor zwei Jahren gelang dem TC RW Tiengen der Wiederaufstieg in die Oberliga, vor einem Jahr schlossen die Rot-Weißen die Runde überraschenderweise als Dritter ab. „Das war eine Wahnsinns-Saison. Wir hatten nicht erwartet, dass es so super laufen würde. In engen Matches waren wir fast immer vorn. Wir waren Matchtiebreak-Könige“, erinnert sich Back.

An diesem Erfolgsteam wollten die Tiengener Verantwortlichen nicht rütteln. „Wir setzen auf Eigengewächse, die in unserer Region wohnen oder in unserem Verein groß geworden sind“, sagt Back, der allerdings einen Abgang bedauert. So wird Nikolai Hässig nicht mehr zur Verfügung stehen. Back: „Das ist ein Verlust für uns. Er war der Publikumsliebling.“ Der Schweiz-Kanadier muss aus beruflichen Gründen zurück nach Kanada. Für ihn wurde aber gleichwertiger Ersatz gefunden. So wird der Schweizer Raphael Lustenberger ins Team rücken und die Spitzenposition einnehmen. „Er ist ein Wunschkandidat von mir. Seit zehn Jahren will ich ihn haben. Sein Verhalten und sein Kampfgeist sind vorbildlich. Er passt total zu uns“, schwärmt Back. Lustenberger wohnt in Luzern, stand vor drei Jahren bei den „Leuggern Open“ im Endspiel und ist in der Schweizer Rangliste an Position 18 zu finden. Ab August spielt er für Grasshoppers Zürich in der Nationalliga A. Bis dahin ist er aber erst einmal ein Tiengener.

Hinter Lustenberger, der nicht alle Spiele bestreiten wird, haben die Tiengener die zweite Ausländerposition ebenfalls an einen Schweizer vergeben. So wird Oliver Mrose (24) an Position zwei zum Einsatz kommen. Dahinter ist Kapitän Simon Glöckner (24) die Nummer 3. Das sind alles bekannte Namen wie die der dahinter rangierenden Spieler. Hinter Glöckner werden sich die Tiengener Talente um die restlichen Plätze streiten. „Wer in der ersten Mannschaft und wer in der zweiten spielt, ist abhängig von Form und Verfügbarkeit“, will sich Back noch nicht in die Karten schauen lassen.

Die Saison beginnt für die „Erste“ am Sonntag um 11 Uhr mit dem Heimspiel gegen den TC Überlingen. Eine Woche später geht’s zum SSC Karlsruhe, ehe nach der Partie gegen den TC Mengen am 21. Mai die Pfingstpause beginnt. Ab 25. Juni folgen dann die restlichen Spiele gegen den TC Freiburg-Schönberg II, gegen den TC Radolfzell (2. Juli), beim TC Grenzach (9. Juli) und beim Karlsruher ETV (16. Juli). „Wir wollen den Ligaverbleib so schnell wie möglich sichern“, ist Back vorsichtig. Der absolute Favorit auf den Titel ist der TC Grenzach, der sich verstärkt hat.

1. Bezirksliga: – „Die Herausforderung ist, zwei starke Teams auf den Platz zu bringen“, lautet die Zielsetzung des Trainers. Die Reserve werde jedenfalls nicht in der zweiten Reihe stehen. „Ihre Stärke ist die Homogenität“, sagt Back. Ziel ist der Ligaverbleib. Die Saison beginnt am Sonntag mit der Partie beim TC Konstanz. Bereits am zweiten Spieltag am 14. Mai steigt das Derby gegen Aufsteiger TC Erzingen. Weitere Gegner sind die DJK Singen und nach der Pause der TC Stockach, der TC Nicolai Konstanz, der TC GW Neustadt und der TC Überlingen II.

Kader: Raphael Lustenberger, Oliver Mrose, Simon Glöckner, Yanik Kälin, Dominik König, Leon Back, Henri Ohl, Marvin Kromer, Klaus-Daniel Umland, Yvon Hässig, Marco Koliska, Michael Huber, Matthias Pignol, Daniel Zepf, Valentin Kaltenbach, Sascha Kaltenbach.