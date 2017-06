Regionalsport Hochrhein TC RW Tiengen macht es spannend

Tennisfrauen gewinnen in der 1. Bezirksliga gegen den TC Salem mit 5:4. TSG Eggingen/Küssaberg überraschend locker zum Sieg. Niederlagen für TC Gurtweil und TC Dogern

Tennis 1. Bezirksliga, Frauen

TC RW Tiengen -

TC Salem

5:4

(neu) Den Grundstein zum Erfolg legten die Tiengenerinnen in den Einzeln. Bojana Klincov, Emily Grabner, Carolin Sure und Nicola Wiedenmann holten die Punkte. Klincov und Sure machten im Doppel den Sieg perfekt.

Einzel: Klincov – Jenß 6:2, 6:0; Grabner – Widmann 6:2, 6:2; Sure – Willibald 6:2, 6:2; Wiedenmann – Meixner 6:4, 6:1; Naumann – Wauer 3:6, 1:6; Thoma – Hofmaier 6:7, 6:4, 2:10. – Doppel: Klinkov/Sure – Jenß/Meixner 6:3, 6:3; Grabner/Thoma – Widmann/Willibald 4:6, 6:3, 6:10; Wiedenmann/Thoma – Wauer/Hofmaier 5:7, 3:6.

2. Bezirksliga, Frauen

TSG Eggingen/Küssaberg -

TC Pfaffenweiler

8:1

Die TSG Eggingen hatte mehr Gegenwehr erwartet. Die Gäste hatten bis dahin auch alle Spiele gewonnen. Dann wurde das Spitzenspiel für die Eggingerinnen aber fast ein Spaziergang.

Einzel: Bercher – Hummler 6:1, 6:3; Störk – Förnbacher 6:0, 6:2; Benz – Huber 6:2, 6:2; Schanz – Wutzke 6:0, 6:2; Preiser – Wallner 6:0, 6:0; Steffen – Ehret 6:1, 6:2. – Doppel: Störk/Schanz – Hummler/Förnb. 4:6, 6:3, 7:10; Bercher/Hofacker – Wutzke/Wallner 6:1, 6:1; Preiser/Steffen – Huber/Ehret 6:1, 6:2.

TC Bräunlingen -

TC Gurtweil

5:4

Gabi Walde war an zwei dicht vor dem Sieg, verlor aber. So gingen die Gurtweilerinnen mit einem 3:3 in die Doppel, in denen der Gegner stärker war.

Einzel: Fischer – H. Walde 2:6, 2:6; Kehrer – G. Walde 4:6, 6:2, 10:6; Kolsen – Lohrer 6:7, 2:6; Neininger – Fuchs 6:2, 6:2; Gassenschmidt – Keller 6:2, 2:6, 6:10; Frey – Gänswein 6:4, 7:6. – Doppel: Kolsen/Engel – H. Walde/Keller 2:6, 0:6; Fischer/Neininger – Lohrer/Fuchs 6:2, 6:3; Gassenschmidt/Frey – G. Walde/Gänswein 6:2, 6:2.

TC St. Georgen -

TC Dogern

7:2

Nichts zu holen gab es für Aufsteiger TC Dogern. Den Punkt holte Mary Steidel, die im Doppel mit Chiara Meyer-Piening den zweiten Zähler sicherte.

Einzel: Hirt – Steidel 2:6, 0:6; Trunk – Knapp 6:3, 6:1; Fehrenbach – Baumgartner 6:0, 6:0; Schlipf – Meyer-Piening 6:0, 6:2; Stern – Rotzinger 6:0, 6:2; Wagner – Gey 6:2, 6:2. – Doppel: Hirt/Fehrenbach – Steidel/Meyer-Piening 6:4, 6:7, 5:10; Trunk/Stern – Knapp/Rotzinger 6:3, 7:5; Schlipf/Wagner – Baumgartner/Gey 6:4, 6:1.