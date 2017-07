Tennis TC RW Tiengen liebt Krimis

Tennis-Oberligist gewinnt das Derby beim TC Grenzach mit 5:4 und könnte mit einem 6:3-Sieg bei Spitzenreiter Karlsruher ETV in einer Woche noch Meister werden. Simon Glöckner, Leon Back, Marvin Kromer und Klaus-Daniel Umland gewinnen in Grenzach ihre Einzel

Tennis Oberliga, Männer

TC Grenzach -

TC RW Tiengen

4:5

(gew) Der TC RW Tiengen gewann das Derby beim TC Grenzach mit 5:4 und könnte mit einem 6:3-Sieg in einer Woche bei Spitzenreiter Karlsruher ETV sogar noch Meister werden. „Das ist kaum möglich“, warnte der Tiengener Trainer Christoph Back aber sogleich vor zu viel Euphorie. In Grenzach verloren die Gäste an den Positionen eins und zwei. Der Brite Ryan James Storrie unterlag dem Belgier Dimitar Grabul im Match-Tiebreak. Oliver Mrose hatte gegen Jacob Kahoun in zwei Sätzen keine Chance. Die restlichen Einzel gingen an die Gäste. Sensationell hoch gewann Simon Glöckner gegen Muhammed Fetov. Leon Back biss sich trotz Bänderverletzung mit dickem Knöchel gegen Fabian Beck durch und gewann in zwei Sätzen. Marvin Kromer, der die ganze Woche mit Fieber im Bett gelegen hatte, ließ Nikola Kolakovic keine Chance. Klaus-Daniel Umland behielt im Match-Tiebreak die Nerven. Nachdem die Gäste zwei Doppel verloren hatten, holten Göckner/Back im Match-Tiebreak (10:8) den entscheidenden Punkt.

Einzel: Grabul – Storrie 3:6, 6:1, 10:2; Kahoun – Mrose 6:2, 6:4; Fetov – Glöckner 3:6, 4:6; Beck – L. Back 4:6, 6:7; Kolakovic – Kromer 3:6, 4:6; Rasenberger – Umland 3:6, 6:1, 5:10. – Doppel: Kahoun/Fetov – Mrose/Kromer 6:3, 6:7, 10:5; Grabul/Beck – Storrie/Umland 4:6, 6:4, 10:7; Kolakovic/Rasenberger – Glöckner/L. Back 7:6, 3:6, 8:10.