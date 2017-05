Regionalsport Hochrhein TC RW Tiengen dreht in den Doppeln auf

TC RW Tiengen dreht in den Doppeln auf

Tennis: Bezirksliga-Team schickt die DJK Singen mit 7:2 in den Hegau. Deftige Heimpleite für TC BW Erzingen gegen Nicolai Konstanz

Tennis 1. Bezirksliga, Männer

TC RW Tiengen II – DJK Singen 7:2

Nach zwei knappen Spielen mit einer Niederlage und einem Sieg gab es im zweiten Heimspiel einen deutlichen Erfolg für die Tiengener "Reserve". Nach den Einzeln war die Partie allerdings noch offen. Marvin Kromer, Yvon Haessig, Mannschaftsführer Marco Koliska und Matthias Pignol spielten eine 4:2-Führung nach den Einzeln heraus. Ein Doppelsieg musste noch her. In den Doppeln drehten die Tiengener dann aber richtig auf und schaukelten einen souveränen Erfolg nach Hause. Ohl/Huber und Koliska/Pignol gewannen in zwei Sätzen. Spannend machten es Marvon Kromer und Yvon Haessig beim 7:6, 3:6, 10:8-Dreisatzsieg.

Einzel: Ohl – Richter 5:7, 1:6; Kromer – Meis 6:1, 7:5; Haessig – Jaray 6:1, 6:4; Koliska – Hartmann 6:1, 6:0; Huber – Maier 3:6, 2:6; Pignol – Dietrich 6:3, 4:6, 10:5. – Doppel: Kromer/Haessig – Richter/Jaray 7:6, 3:6, 10:8; Ohl/Huber – Meis/Maier 6:4, 6:2; Koliska/Pignol – Hartmann/Dietrich 6:2, 6:3.

TC BW Erzingen – TC Nicolai Konstanz 1:8

Gegen die Gäste vom Bodensee hatte der Aufsteiger keine Chance. Schon nach den Einzeln war alles klar. Den Ehrenpunkt holte Kevin Schnabl beim 6:4, 4:6, 10:5 gegen Konstanz Nummer drei Fabian Pfaff.

Einzel: D. Gamp – Beermann 1:6, 1:6; Berger – Bertsche 6:3, 4:6, 7:10; Schnabl – Pfaff 6:4, 4:6, 10:5; Schmid – Hellmeier 3:6, 4:6; Hafner – Demmler 1:6, 2:6; Netzhammer – Wigishoff 0:6, 0:6. – Doppel: D. Gamp/Schmid – Bertsche/Pfaff 4:6, 3:6; Berger/Schnabl – Beermann/Wigishoff 4:5, Berger/Schnabl geben auf; R. Gamp/Netzhammer – Hellmeier/Demmler 1:6, 0:6.

2. Bezirksliga, Männer

TSG Eggingen/Lauchringen – TSG Furtwangen 2:7

Eine kleine Chance hatte die TSG Eggingen nach dem 2:4 nach den Einzeln noch. In den Doppeln war jedoch nichts zu holen. Die Routiniers Dirk Eckert und Bernd Frei punkteten für die Egginger.

Einzel: Eckert – Dürer 6:2, 6:2; Kohler – Augstein 6:7, 2:6; Frei – Kälz 6:1, 7:5; Schmidt – Mark 1:6, 1:6; Intlekofer – Müller 2:6, 0:6; Wolf – Amann 2:6, 2:6. – Doppel: Frei/Schmidt – Dorer/Mark 1:6, 1:6; Eckert/Wolf – Augstein/Amann 2:6, 4:6; Kohler/Intlekofer – Kälz/Müller 4:6, 1:6.

TC Rebberg Radolfzell – TC Dogern 5:4

Das war knapp. Die Dogerner hielten die Partie bis zu den Doppeln offen. Der Sieg des Doppels Ralph Merlo und Bernd Urich reichte am Ende nicht.

Einzel: Schweidler – Merlo 7:5, 6:1; Marinovic – Gey 4:6, 2:6; T. Müller – Cafaro 4:6, 6:2, 5:10; Schuster – Bächle 1:6, 1:6; J. Müller – Brotz 6:2, 6:2; Krugmann – Pfeiffer 6:4, 6:3. – Doppel: Schweidler/Marinovic – Cafaro/Bächle 6:4, 6:4; Schuster/J. Müller – Merlo/Urich 4:6, 2:6; T. Müller/Krugmann – Brotz/Pfeiffer 6:3, 6:0.