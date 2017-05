Tennis-Oberliga, Männer TC RW Tiengen dreht groß auf

8:1-Kantersieg des Tennis-Oberligisten gegen den TC Mengen. Trainer Christoph Back lobt seine Jungs für Einsatz und Einstellung. Jetzt geht's in eine fünfwöchige Pause

Tennis Oberliga, Männer

TC RW Tiengen -

TC Mengen

8:1

Das war eine eindrucksvolle Vorstellung, die der TC RW Tiengen beim 8:1-Kantersieg gegen den TC Mengen ablieferte. "Eine super Leistung meiner Mannschaft. Einsatz und Einstellung haben gestimmt", lobte der Tiengener Trainer Christoph Back seine Spieler.

Etwas profitiert haben die Tiengener davon, dass die Gäste ohne ihre Nummer 2 angereist waren. Alle Matches entschieden die Gastgeber in zwei Sätzen zu ihren Gunsten. Auch das Saisondebüt von Leon Back verlief positiv. Die einzige Niederlage kassierte Joshua Zeoli an Position fünf. Er verlor gegen Martin Bürkle in zwei engen Sätzen. "Dennoch hat Joshua trotz seiner Knieverletzung bravourös gekämpft", so Trainer Back. Vor allem er hat die nun folgende fünfwöchige Pause verdient.

Einzel: Lustenberger – Bross 6:4, 6:2; Mrose – Metzger 6:1, 6:3; Glöckner – Göpper 6:1, 6:3; L. Back – Flamm 6:0, 6:4; Zeoli – Bürkle 6:7, 4:6; Umland – Hug 6:2, 6:0. – Doppel: Glöckner/Back – Bross/Göpper 6:4, 7:6; Lustenberger/Umland – Metzger/Bürkle 7:5, 6:3; Mrose/Zeoli – Flamm/Hug 6:2, 6:3.