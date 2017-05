vor 6 Stunden Gerd Welte und Michael Neubert Tennis TC RW Tiengen: Leon Back gibt sein Saisondebüt

Tennis-Oberliga: Am Sonntag kommt der TC Mengen auf die Anlage an der Schlücht. TC RW Tiengen II und TC BW Erzingen in der 1. Bezirksliga ebenfalls zu Hause. Frauen des TC RW Tiengen beim TC BW Villingen