Tennis TC RW Tiengen: Kleine Chance auf den Titel

Unverhofftes Finale für den Tennis-Oberligisten. Voraussetzung für den Titelgewinn ist ein 6:3-Sieg beim Karlsruher ETV

Tennis-Oberliga, Männer: – Den Ligaverbleib hatte Christoph Back, Trainer des TC RW Tiengen, vor der Saison als Ziel formuliert. Als seine Mannschaft am zweiten Spieltag mit einer 4:5-Niederlage vom SSC Karlsruhe nach Hause fuhr, hätte niemand im Traum daran gedacht, dass für die Rot-Weißen der Titelgewinn ein Thema werden könnte. Doch danach hielten sich die Tiengener schadlos. Titelfavorit Karlsruher ETV blieb in seinen bisher sechs Saisonspielen ohne Niederlage. Dennoch könnte der TC RW Tiengen beim Saisonfinale in der badischen Metropole im direkten Duell noch den Titel einspielen. Voraussetzung ist ein 6:3-Sieg. Bei einem 5:4-Erfolg würden die Tiengener auf Platz zwei bleiben.

"Damit hätten wir nie gerechnet. Ein Finale um den Titel gegen den direkten Konkurrenten – das ist ein Traum. Ich freue mich für meine Jungs", schwärmt Back vor der Partie am Sonntag um 11 Uhr in Karlsruhe. Im vergangenen Jahr gelang den Tiengenern gegen diesen Gegner ein 5:4-Erfolg, da alle Match-Tiebreaks gewonnen wurden. Dieses Mal werde es aber noch schwieriger werden. Back: "Die Karlsruher wollen in Bestbesetzung – mit zwei starken Schweizern vorn – antreten."

Zwei starke Schweizer hat der TC RW Tiengen aber auch. Es sieht nämlich danach aus, dass Raphael Lustenberger an Position eins spielen kann. Und hinter ihm wird sein Schweizer Landsmann Oliver Mrose aufgeboten. Der Brite Ryan James Storrie ist dieses Mal nicht dabei.

Ab Position drei gibt's beim TC RW Tiengen in der Aufstellung noch ein paar Fragezeichen. Simon Glöckner wird wohl die dritte Position einnehmen. Der Einsatz von Leon Back an vier ist dagegen unsicher. Er hat sich zuletzt in Grenzach die Bänder gezerrt. "Sein Knöchel ist noch extrem dick. Wenn er ausfällt, wäre das schade, weil Leon bisher noch kein Saisonspiel verloren hat", weiß sein Vater. Einsatzbereit sind dagegen Marvin Kromer und Klaus-Daniel Umland. Joshua Zeoli dagegen ist wohl eher noch nicht fit.

Christoph Back bezeichnet den Karlsruher ETV zwar als Favoriten, doch hält er die Lage nicht für aussichtslos. "Wir haben auf jeder Position eine kleine Chance. Es wird spannend", so der Trainer.