Tennis TC RW Tiengen: "Jeder will ans Limit gehen"

TC RW Tiengen: "Jeder will ans Limit gehen"

Am Sonntag spielt der Tennis-Oberligist beim TC Grenzach. TC RW Erzingen muss bei der DJK Singen ran. Frauen des TC Rheinfelden wollen ersten Sieg

Tennis-Oberliga, Männer: (gew) Theoretisch könnte der TC RW Tiengen (2.) mit zwei Siegen in den restlichen beiden Spielen am Sonntag beim TC Grenzach (3.) und bei Spitzenreiter Karlsruher ETV eine Woche später noch Meister werden. Trainer Christoph Back winkt aber ab: "Vom Titel reden wir nicht. Die Karlsruher machen das Ding", sagt er. Das bedeutet, dass es am Sonntag ab 11 Uhr in Grenzach um Platz zwei geht.

Der zweite Platz wäre für Back schon ein großer Erfolg. Vor Saisonbeginn war nicht einmal auszuschließen, dass es für die Tiengener sogar gegen den Abstieg gehen könnte. "Wir gehen locker in die Partie beim TC Grenzach. Wir sind Außenseiter. Jeder von meinen Jungs will aber ans Limit gehen", sagt der Trainer. Nach den beiden einfachen Siegen zuletzt müsse jeder zeigen, welches Potenzial in ihm steckt.

Der TC RW Tiengen tritt in Grenzach mit dem Briten Ryan James Storrie an Position eins an. Dahinter folgen Oliver Mrose und Simon Glöckner. Dominik Königs Einsatz ist noch nicht sicher. Leon Back, Marvin Kromer und Klaus-Daniel Umland sind fit, während Joshua Zeoli wegen seiner Handgelenksverletzung sicher ausfällt. Back rechnet mit einem stark aufgestellten Gegner. Das bedeutet, dass bei den Gastgebern der Belgier Dimitar Grabul und der Schweizer Muhammed Fetov aufschlagen.

1. Bezirksliga, Männer: (neu) Einen Sieg sollte der TC RW Tiengen II noch schaffen, um den Ligaverbleib zu sichern. Die Rot-Weißen treten am Sonntag gegen den punktgleichen TC GW Neustadt an. Sie haben gute Chancen. Sieg Nummer zwei will der TC BW Erzingen bei der DJK Singen holen. Wie die Singener hat der Aufsteiger einen Sieg geholt. Wer gewinnt, hat gute Karten für den Ligaverbleib.

2. Bezirksliga, Männer: – Für die TSG Eggingen/Lauchringen wird es in den beiden noch ausstehenden Spielen schwer, wenigstens noch einen Sieg zu schaffen. Gegen den unbesiegten Spitzenreiter TC BW Donaueschingen ist die TSG krasser Außenseiter. Der TC Dogern ist spielfrei.

1. Bezirksliga, Frauen: – Die Aufgabe beim TC Konstanz dürfte für die Tennisspielerinnen des TC RW Tiengen kein Problem sein. Gewinnen die Tiengenerinnen, gibt's am letzten Spieltag auf der Anlage an der Schlücht gegen den TC Rebberg ein echtes Endspiel um den Oberliga-Aufstieg.

2. Bezirksliga, Frauen: – Die TSG Eggingen/Küssaberg ist auf dem Weg in die 1. Bezirksliga. Gegen Schlusslicht TSG Bad Dürrheim dürfte es erneut einen klaren Erfolg geben. Spannend wird das Derby zwischen dem TC Gurtweil und dem TC Dogern um den Ligaverbleib.

1. Bezirksliga Frauen, Oberrhein/Breisgau: – Schlusslicht TC Rheinfelden hofft am Sonntag um 9.30 Uhr gegen TF Münstertal (5.) auf die ersten Punkte.