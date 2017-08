Tennis TC Eggingen ist Meister

Frauen des TC Eggingen werden ohne Niederlage Meister in der 2. Bezirksliga des Tennisbezirks Schwarzwald-Bodensee und steigen in die 1. Bezirksliga auf

Unbesiegt: Die Frauen des TC Eggingen wurden ohne Niederlage Meister in der 2. Bezirksliga des Tennisbezirks Schwarzwald-Bodensee und steigen damit in die 1. Bezirksliga auf. In vier Spielen erteilten die Eggingerinnen ihren Gegnerinnen bei 9:0-Siegen die Höchststrafe. Über den großen Erfolg freuen sich (von links) Sandra Preiser, Ann-Katrin Schanz, Sandra Bercher, Lisa Benz, Jana Steffen, Alina Eder und Pamela Störk. Auf dem Bild fehlt Joana Hofacker. Bild: TC Eggingen