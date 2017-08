Tennis TC Dogern feiert den Aufstieg

Die Frauen 50 des TC Dogern werden in der 1. Bezirksklasse des Tennis-Bezirks Schwarzwald-Bodensee ohne Niederlage mit 13:1 Punkten Meister und steigen in die 2. Bezirksliga auf

Meister: Die Frauen 50 des TC Dogern wurden in der 1. Bezirksklasse des Tennis-Bezirks Schwarzwald-Bodensee ohne Niederlage mit 13:1 Punkten Meister und steigen damit in die 2. Bezirksliga auf. Über den Erfolg freuen sich (knieend, von links) Regina Intrau und Regina Eschbach, (in der Mitte, von links) Ruth Schlageter, Karin Hein, Siggi Rotzinger, Verena Tröndle und Uschi Holland sowie (hinten, von links) Brigitta Küpfer, Siglinde Jockers und Steffi Gey. Auf dem Bild fehlt Claudia Tröndle. Bild: TC Dogern