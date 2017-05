Tennis TC BW Erzingen und TC RW Tiengen II verlieren knapp

Tennis, 1. Bezirksliga: 4:5-Niederlage des TC BW Erzingen beim TC Überlingen II. TC RW Tiengen verliert ebenfalls mit 4:5 beim TC Konstanz

Tennis 1. Bezirksliga, Männer:

TC Konstanz -

TC RW Tiengen II

5:4

(neu) Der TC RW Tiengen II hielt sich gut in Konstanz. Die Partie war spannend. Vier Spiele gingen in den Matchtiebreak. Nach dem 3:3 in den Einzeln, verloren die Tiengener die beiden ersten Doppel und somit das komplette Spiel.

Einzel: Jukic – Ohl 6:2, 7:5; Selak – Umland 6:7, 6:2, 7:10; Fiedler – Koliska 6:2, 3:6, 3:10; Schaller – Pignol 2:6, 2:6; Steffan – Zepf 3:6, 6:3, 10:6; Exner – Dux 6:2, 6:0. – Doppel: Selak/Fiedler – Ohl/Dux 6:3, 6:4; Jukic/Steffan – Umland/Zepf 6:3, 6:1; Schaller/Exner – Koliska/Pignol 5:7, 6:3, 9:11.

TC Überlingen II -

TC BW Erzingen

5:4

Die Premiere in der 1. Bezirksliga des TC BW Erzingen lief etwas unglücklich. Hätte Mannschaftsführer Daniel Gamp nicht aufgeben müssen, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Die Erzinger holten sich noch in den Einzeln drei Punkte.

Einzel: Durban – Boll 6:3, 6:7, 11:13; Weiß – D. Gamp 6:1, 3:1 (abgebrochen); Endres – Berger 2:6, 4:6; Müller – Schnabl 6:4, 3:6, 8:10; Zweifel – Doneski 6:4, 6:3; Mannankatti – R. Gamp 6:2, 6:1. – Doppel: Durban/Weiß – Boll/Berger 6:4, 6:3; Endres/Müller – Schnabl/Schellenberg 4:6, 2:6; Zweifel/Mannankatti – R. Gamp/Netzhammer 6:1, 6:2.