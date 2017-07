Regionalsport Hochrhein TC BW Erzingen kämpft um den Ligaverbleib

Tennis: Nur ein Sieg beim TC Konstanz hilft dem Aufsteiger in die 1. Bezirksliga. TC Dogern und TSG Eggingen/Lauchringen wollen den Abstieg aus der 2. Bezirksliga noch verhindern

Tennis, 1. Bezirksliga, Männer: (neu) Mit unterschiedlichen Vorzeichen treten der TC RW Tiengen II und der TC BW Erzingen zu ihren letzten Saisonspielen an. Die Tiengener "Zweite" hat in Sachen Ligaverbleib rechtzeitig die Punkte eingefahren. Jetzt geht's am Sonntag beim Schlusslicht TC Überlingen II noch um einen guten Abschluss. Die Tiengener können ihr Vorjahresergebnis um zwei Punkte verbessern. Sie können zudem Schützenhilfe für den TC BW Erzingen leisten. Die Erzinger fahren zum TC Konstanz. Nur ein Sieg zählt, um die Chance auf den Ligaverbleib zu wahren. Der Aufsteiger hat durchaus gute Aussichten auf einen Erfolg. Es ist ein hart umkämpftes Spiel zu erwarten.

2. Bezirksliga, Männer: – Der TC Dogern, im Moment noch auf dem letzten Platz, und der Vorletzte, die TSG Eggingen/Lauchringen, können am letzten Spieltag in den beiden direkten Duellen den Ligaverbleib noch sichern und ihre Konkurrenten hinter sich lassen. Beide Teams müssen auswärts antreten. Der TC Dogern ist bei der TSG Furtwangen/Vöhrenbach zu Gast, die punktgleich auf Platz fünf liegt. Beide Teams haben jeweils einen Sieg geholt. Nach dem Überraschungssieg gegen Spitzenreiter TC BW Donaueschingen hat die TSG Eggingen/Lauchringen wieder Hoffnung. Beim TC Rebberg Radolfzell muss ein Sieg her. In diesem Fall würde die TSG mit dem Gegner beim besseren Matchverhältnis nach Punkten gleichziehen. Gewännen der TC Dogern und die TSG Eggingen, würden sie die Radolfzeller und Furtwangener überholen.