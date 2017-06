Fußball T.I.G. Bad Säckingen rüstet mächtig auf

Fußball: Aufsteiger der Kreisliga B verpflichtet Muhammet Yilmaz als neuen Trainer und bekommt sechs neue Spieler. Giuseppe Catanzaro und Adis Imsirovic spielten zuletzt in der 1. Schweizer Liga

Fußball-Kreisliga B: – Kaum aufgestiegen, deutet T.I.G. Bad Säckingen an, dass sich der Club nicht als Außenseiter in der zweituntersten Liga präsentieren will. Wie Sportchef Oguz Islam bestätigt, kommen zur neuen Saison ein neuer Trainer und sechs neue Spieler: „Wir wollen auf jeden Fall eine gute Rolle in der neuen Liga spielen.“

Nachfolger von Trainer Orhan Tokay wird Muhammet Yilmaz, der beim SV 08 Laufenburg und SV BW Murg spielte und in Laufenburg als Co-Trainer bei Erkan Aktas erste Erfahrung sammelte. Zuletzt war der 37-Jährige der Teammanager der Null-Achter.

In der 1. Schweizer Liga bei AS Timau Basel spielte Stürmer Giuseppe Catanzaro (28) im vergangenen halben Jahr. Nun kehrt der Bad Säckinger, der zuvor unter anderem in Wehr, Weil und Rheinfelden überregional aktiv war, in seine Heimatstadt zurück und spielt an der Seite seines jüngeren Bruder Alessio. Ebenfalls in der 1. Schweizer Liga war der neue T.I.G.-Torwart Adis Imsirovic im Einsatz. Der 21-Jährige misst stolze 1,95 Meter und stand zuletzt im Kasten des FC Wangen bei Olten. Zuvor war er beim FC Baden, Black Stars Basel und FC Zug 94.

Besonders gespannt ist Oguz Islam auf den Kosovaren Volon Abedini. Der 22-Jährige stürmte zuletzt für einen albanischen Drittligisten und soll in der Kreisliga B für viele Tore sorgen. Aus Gambia stammt Offensivspieler Niaga Seg, der zuletzt für den FC Rotzel spielte. Zuvor war der 20-Jährige für den DTFV Bad Säckingen im Einsatz.

Ohne Einsatz beim FC Wehr blieb der 27-jährige Giovanni Montalione. Zuvor war er Spieler beim SV Obersäckingen. Aus dem Nachwuchs des SV 08 Laufenburg kommt Aydin Yilmaz (18), Neffe von Trainer Muhammet Yilmaz und dessen Bruder, Yakub Yilmaz, dem Kapitän des T.I.G. Bad Säckingen.