Tennis-Oberliga Super-Start für den TC RW Tiengen

Tennis-Oberligist gewinnt gegen TC Überlingen mit 5:4. Joshua Zeoli hilft trotzVerletzung aus

Tennis Oberliga, Männer

TC RW Tiengen -

TC Überlingen

5:4

Der TC RW Tiengen erwischte einen guten Start in die neue Saison, musste aber mächtig schwitzen, bis dieser unter Dach und Fach war. Nach den Einzeln hatte es 3:3 gestanden, doch dann gewannen die Gastgeber zwei Doppel zum knappen Gesamterfolg.

Die Partie begann für die Gastgeber unter schlechten Umständen. So musste Trainer Christoph Back auf den Einsatz von Neuzugang Raphael Lustenberger und von Dominik König verzichten. Für die beiden sprangen aber Tim De Heer an Position sechs und Joshua Zeoli ein. Zeoli sollte ursprünglich gar nicht eingesetzt werden, da er vor einer Knie-Operation steht. "Das ist super, dass Joshua uns geholfen mit", lobte ihn Back.

Hatte der TC RW Tiengen in der vergangenen Saison noch den Ruf der "Matchtiebreak-Könige", so ist dieser wohl dahin. Alle drei Einzel, die in den dritten Satz gingen, wurden verloren. So unterlag Simon Glöckner gegen den Österreicher Felix Wohlgenannt ebenso im Matchtiebreak wie der Schweizer Yanik Kälin an drei gegen Fabian Brugger und Joshua Zeoli an vier gegen den starken Enzo Brox.

Vor allem Simon Glöckner war nicht ganz zufrieden. Im Sommer wird er sein Studium in Konstanz beendet haben. "Ich bin zwar wieder fit, aber mir fehlt momentan einfach noch die Matchpraxis", hatte er eine Erklärung für seine Niederlage. Seit vergangene Runde hatte er nicht mehr viele Spiele absolviert. Bis vor kurzem war er auch gesundheitlich nicht fit.

Zweisatz-Siege landeten dagegen die Tiengener Oliver Mrose im Spitzeneinzel gegen Marco Jäger, Marvin Kromer an Position fünf und Tim De Heer an sechs. Das bedeutete den Gleichstand nach den Einzeln.

In den Doppeln trumpfte der TC RW Tiengen auf. Simon Glöckner und Yanik Kälin gewannen das Spitzendoppel gegen Jäger/Wohlgenannt mit 6:2 und 7:5. Oliver Mrose und Joshua Zeoli mussten sich allerdings Brugger/Brox in zwei engen Sätzen geschlagen geben. Den fünften Punkt zum Teamerfolg steuerten Marvin Kromer und Tim De Heer durch ihren glatten Zwei-Satz-Erfolg gegen Gläser/Weißhaupt bei.

Trainer Christoph Back war nach dem Sieg nicht unzufrieden: "Ein guter Saisonstart, aber auch ein sehr hart erkämpfter Sieg", zog er doch ein positives Fazit.

Einzel: Mrose – Jäger 6:4, 6:2; Glöckner – Wohlgenannt 4:6, 6:1, 3:10; Kälin – Brugger 6:4, 5:7, 9:11; Zeoli – Brox 6:7, 6:3, 8:10; Kromer – Gläser 6:4, 6:1; De Heer – Weißhaupt 6:0, 6:0. – Doppel: Glöckner/Kälin – Jäger/Wohlgenannt 6:2, 7:5; Mrose/Zeoli – Brugger/Brox 6:7, 4:6; Kromer/De Heer – Gläser/Weißhaupt 6:1, 6:0.