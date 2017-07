Reiten Steve Guerdat triumphiert auf Albführen

Schweizer Olympiasieger gewinnt auf "Happiness" den Großen Preis bei den Country-Classics auf dem Hofgut Albführen in Dettighofen

Reiten: – Olympiasieger Steve Guerdat ist zum dritten Mal hintereinander Sieger des Großen Preises beim Internationalen Reitturnier auf dem Hofgut Albführen in Dettighofen. In beiden Umläufen blieb der Schweizer auf seiner elfjährigen belgischen Stute "Albführens Happiness" mit der schnellsten Zeit ohne Strafpunkt. Guerdats Landsmann Daniel Etter wurde auf "I Am Samourai" Zweiter. Pia Reich aus Eimeldingen belegte auf dem 16-jährigen argentinischen Hengst "Magnus Romeo" den dritten Platz.

Ein Turnier von Weltklasse mit Reitern von Rang und Namen – das ist das Ziel der Country-Classics auf dem Hofgut Albführen, das sich im Familienbesitz des Schweizers Emil Frey befindet. Der Schweizer Steve Guerdat steht für Weltklasse. Er sicherte sich denn auch den Sieg im Großen Preis und einen Scheck über 7500 Euro im CSI**-Springen auf "Happiness" in 42,45 Sekunden und null Strafpunkten. Sein Landsmann Daniel Etter hatte letztlich auf "I Am Samourai" mehr als eine Sekunde Zeitdifferenz (43,56 Sekunden) bei ebenfalls null Strafpunkten. Besonders erfreut zeigten sich die zahlreichen Zuschauer auf den Rängen und Lounge-Plätzen über die Leistung der Eimeldingerin Pia Reich, die mit 45,53 Sekunden und null Strafpunkten auf "Magnus Romeo" Dritte wurde. Sie durfte 4500 Euro mit nach Hause nehmen.

Als absolute Überraschung kann die Platzierung des belgischen Nachwuchsreiters Thibeau Spits gewertet werden, der mit erst 16 Jahren auf der ebenfalls noch jungen achtjährigen Stute "Jacobien Dwerse Hagen" mit nur vier Strafpunkten und einer Zeit von 46,89 Sekunden auf dem siebten Platz landete. Auch er durfte sich über 1200 Euro freuen. Der Große Preis von Albführen ist insgesamt mit 30.000 Euro dotiert.

Die CSI **-Prüfung für sieben- bis achtjährige Pferde gewann der Schweizer Pius Schwizer auf der achtjährigen Stute "About A Dream" mit 33,20 Sekunden und null Fehlerpunkten. Steve Guerdat landete mit der achtjährigen Stute "Vaya de Brenil Chaine" mit vier Strafpunkten auf Rang fünf, obwohl er fast eine Sekunde schneller war als der Sieger. Die Nervosität der Stute war deutlich zu spüren, Fehler deshalb fast unvermeidbar. Dennoch hat Guerdats Pferd großes Potenzial für eine weitere steile Karriere.

Der mehrfache deutsche Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten, Michael Jung, brach auf seiner sieben-jährigen Stute "Skyline" die Prüfung ab und schied deshalb aus. Bei den "Albführen Games", einer sportlichen Show-Prüfung in drei Teilen, belegte der agile und durchtrainierte Reiter jedoch den Spitzenplatz und verwies seine Konkurrenten auf die hinteren Ränge.

Alles in allem bestach das Turnier auf dem Hofgut Albführen wieder mit großer Abwechslung, da selbst den Jüngsten des Reitsports mit einem Führzügelwettbewerb eine Plattform geboten wurde. Der Jüngste in dieser Gruppe, Raphael Ernst vom RV Buggingen, ist gerade mal drei Jahre alt.