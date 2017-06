Reiten Starkes Reitturnier beim RV Tiengen

Karsauerin Katrin Frech gewinnt drei Prüfungen, Schweizerin Tamara Schnyder überragend. Sie gewinnt beide S-Springen. Überzeugende Oberrheinreiter in den kleineren Prüfungen

Reiten: – Ideals Turnierwetter, tolles Publikum, gute Stimmung, starke Ritte. Die Reitsportfreunde hatten ihren Spaß beim dreitägigen Pfingstreitturnier auf der Anlage an der Wutach. Herausragende Akteurin im Springreitparcours war die Schweizerin Tamara Schnyder.

Sie heimste mit "Aireborne Magic", "Quinston", Excona" und "Estella" fast alle Preise bei den großen Springen ab. Am Ende standen jeweils ein Doppelerfolg beim Großen Preis von Waldshut Tiengen zum krönenden Abschluss des Turniers und beim S-Springen am zweiten Tag sowie ein Dreifacherfolg bei der M-Punktespringprüfung mit Joker.

Selbst Pia Reich vom RV Dreiländereck, die den Großen Preis in den vergangenen zwei Jahren gewonnen hatte, konnte den Siegeszug der Schweizerin nicht stoppen. Immerhin gelang ihr in der Siegerrunde auf "Croesus" ebenfalls ein fehlerloser Ritt. Am Ende fehlten eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit von 33,71. Immerhin war sie damit stärkste Reiterin vom Oberrhein. Nicht so viel Glück hatte diesmal die Vorjahresdritte, die für den Markgräfler RV Buggingen startende Karsauerin Katrin Frech. Sie leistete sich auf "Senta" zwei Abwürfe und wurde Zehnte.

Dafür war Frech in den anderen Prüfungen bärenstark. Auf "Fishermans Boy" und "Senta" gelang ihr beim M-Dreiphasenspringen ein Doppelsieg. Fehlerlos, mit 55,54 Sekunden, kam sie auf "Fishermans Boy" beim M-Springen als Siegerin durchs Ziel. Mit "Sally von Worrenberg" gewann sie auch das L-Springen. Die beiden stoppten die Uhr mit null Fehlern bei 48,48 Sekunden.

Insgesamt hinterließen die einhemischen Reiter einen guten Eindruck. Sieglinde Heinrich (RFV Klettgau-Bühl) auf Clüver" siegte ebenfalls in einem L-Springen. Vereinskollege Lucas Wolf ritt beim L-Springen für die Badenova-Springtour auf "Catania" auf Platz eins, und er gewann ein A-Springen.

Und Kirsten Steidel, Vorsitzende des RV Tiengen, lobte: "Vor allem die Erfolge unserer eigenen Reiter sind erfreulich." So gewann unter anderem Annika März auf "Dashing New Moon" die A-Stilspringprüfung.

"Das Niveau hier ist immer hoch"

Seit 20 Jahren ist Christof Grießer (50) Vorsitzender beim RFV Klettgau-Bühl. Er reitet seit Kindesbeinen und kommt schon etliche Jahre zum Pfingstreitturnier nach Tiengen.

Christof, wie sind Sie zum Reitsport gekommen?

Ich bin mit Pferden groß geworden. Ich reite, seit ich fünf bin. Mit meinem Pony "Lex" habe ich die ersten E-Springen geritten. Groß eingestiegen bin ich dann mit "Pepino", mit dem ich bis ins S-Springen gegangen bin. Jetzt reite ich auf "Breno" seit sechs Jahren.

Sie kommen schon lange nach Tiengen. Was ist für Sie das Besondere hier?

Der schöne, große Platz. Es hat immer viele Zuschauer, die man auch kennt. Auch den Laien ist das Turnier bekannt. Wenn jemand Pfingsten hört, heißt es sofort: Ah, Pfingstreitturnier. Es ist noch eine Nummer größer als unser Turnier in Bühl. Es ist beachtlich, das ein Verein so etwas noch stemmen kann.

Und das Niveau?

Ist immer sehr stark. Vor allem bei den S-Springen gibt's immer ein starkes Feld. Es ist in Tiengen immer noch einen Tick schwerer als bei anderen Turnieren.

Wie sind Sie zufrieden mit den Reitern ihres Vereins? Es sind ja etliche dabei.

Ja. 20 bis 30 waren es bestimmt, teils auf hohem Niveau. Wir haben schon mehrere Reiter im M-Bereich. Das ist gut.