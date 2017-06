Mountainbike Starkes Debüt von Miriam Oeschger

28. Platz der Niederhofer Bikerin bei der Mountainbike-Marathon-WM in Singen

Mountainbike: (sk) Den großen Rennsport erlebte die Niederhoferin Miriam Oeschger vom Team Centurion-Follow Me zum ersten Mal bei den Marathon-Weltmeisterschaften in Singen. Während Cross-Country-Olympiasiegerin Sabine Spitz Silber hinter der neuen Weltmeister Annika Langvad aus Dänemark gewann, verkaufte sich Miriam Oeschger im 70 Bikerinnen starken WM-Feld beachtlich und bewies, dass ihre guten Marathon-Platzierungen vom Frühjahr kein Zufall waren. Am Ende war die Niederhoferin als 28. sechstbeste Deutsche. Das Ergebnis macht dem WM-Neuling vom Hochrhein Mut für die Zukunft. Nicht am Start waren in Singen Annette Griner und Wolfgang Mayer aus Niederhof.