Rhythmische Gymnastik Starker Nachwuchs des TV Laufenburg

Sechs Gymnastinnen des Vereins qualifizieren sich bei den badischen Bestenkämpfen in Lahr für die baden-württembergische Meisterschaft in Wetzgau

Rhythmische Sportgymnastik: (sk) Sechs Nachwuchsgymnastinnen des TV Laufenburg haben sich für die baden-württembergische Finalmeisterschaft in Wetzgau qualifiziert. Das gelang den Talenten bei den badischen Nachwuchsbestenkämpfen in Lahr, wo die Laufenburger mit 18 Gymnastinnen vertreten waren.

Bei den Wettkämpfen der allgemeinen Gymnastik war der TV Laufenburg in den Klassen der K5 (sieben Jahre und jünger), K6 (8/9 Jahre) und K7 (10/11 Jahre) vertreten. Jeweils sechs Mädchen gingen in der K5 und K6 an den Start. Sie hatten alle eine Übung ohne Handgerät zu absolvieren. Nur zwei von ihnen hatten schon zuvor einen ähnlich großen Wettkampf absolviert. Für die übrigen zehn Mädchen war dies der erste größere Wettkampf. Trotzdem waren die Laufenburger Trainer mit den Leistungen ihrer Schützlinge zufrieden. Auch die mit sechs Jahren jüngsten Teilnehmerinnen Veronica Mini, Alisa Greb und Anastasija Batt absolvierten ihren ersten großen Wettkampf sehr ordentlich. Einige platzierten sich in ihrer Wettkampfklasse in der ersten Hälfte des Felds. Dies waren in der K5 Luana Caldarera (16.) und Veronica Mini (18.) sowie in der K6 Lara Terrasi (8.), Santina Malzacher (15.) und Katharina Schmidt (18.). Alisa Greb, Anastasija Batt, Leonie Salomo und Alexandra Frank in der K5 sowie Jenny Dorosenko, Viktorija Horn und Amy Salomo in der K6 landeten in der zweiten Hälfte.

Sechs Laufenburger Mädchen starteten bei den Nachwuchsmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik. Hier hatten sie zusätzlich die Chance, sich mit jeder Übung separat noch für das baden-württembergische Landesfinale zu qualifizieren. In den Kinderleistungsklassen (KLK) 7, 8 und 9 sowie den Kinderwettkampfklassen (KWK) 9 und 10 waren rund 70 Gymnastinnen am Start. Einzige Starterin des TV Laufenburg in der KLK 8 war Alina Michel. Mit den jeweils sechsbesten Wertungen in ihren Übungen ohne Handgerät und mit dem Seil qualifizierte sie sich direkt für das baden-württembergische Finale und wurde mit einem Rückstand von knapp 0,2 Punkten auf Rang drei Achte.

Fünf Laufenburgerinnen waren in den weiteren Einzelwettkämpfen noch dabei. Edelin Schmidt und Polina Melnikov in der KLK 7 kamen auf die Plätze fünf und 13. Mehr als erwartet waren die Ränge fünf und sieben von Phénicia Ribeaud und Gabriela Zorlú Iglesias in der KLK 8 sowie Platz sechs von Lesly Bergmann in der KWK 10. Fast alle hatten sich mit sämtlichen Übungen für das BaWü-Finale qualifiziert. Im Nachrückerverfahren gelang dies auch noch Lesly Bergmann mit ihrer dritten Übung, den Keulen, sowie Polina Melnikov mit ihren beiden Übungen.

Der TV Laufenburg sollte auch in den Kinderklassen Duos an den Start schicken. Da der Verein nur bei den Sieben- und Neunjährigen zwei LK-Gymnastinnen in einem Jahrgang hat, zeigten Edelin Schmidt und Polina Melnikov in KLK 7 sowie Gabriela Zorlú Iglesias und Phénicia Ribeaud in KLK 9 noch eine weitere Übung mit dem Reifen bzw. zwei Paar Keulen. Mehr als der jeweils erreichte dritte Platz war nicht zu erwarten, galt doch das Hauptaugenmerk der Vorbereitung auf den Einzelübungen. Deshalb werden nur Gabriela Zorlú Iglesias und Phénicia Ribeaud ihre Duo-Übung in Wetzgau turnen. Die beiden Kleinen konzentrieren sich auf ihre Einzelfinals.