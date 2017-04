Rudern Starke Premiere für Noah Käuflin

Rudern: Erfolgreiches Wochenende für RC Rheinfelden auf dem Lauerzer See. Zwei Siege für den Waldshuter Markus Grobert im Doppel-Zweier mit dem Rheinfelder Florian Schumann

Rundern: (sk) Bei der traditionellen Frühjahrsregatta des SC Zug auf dem Lauerzer See im Kanton Schwyz stellten die Ruderer des RC Rheinfelden unter Beweis, dass sich das über Monate dauernde Wintertraining ausgezahlt hat. Trotz vergleichsweise kleiner Mannschaft wurden zahlreiche Medaillen errungen.

Eröffnet wurde der Regattabetrieb mit dritten Plätzen durch die Rheinfelder Joscha Holl und Ole Schneider, zunächst im U19-Zweier ohne Steuermann und später im Doppelzweier starteten. Weil sie vor dem Abitur stehen, hatten sich die beiden Ruderer gegen einen Start am zweiten Wettkampftag entschieden.

Weniger Druck hatte der ein Jahr jüngere Noah Käuflin, der im Einer der U19-Junioren sein Wettkampfdebüt mit einem dritten Platz durchaus zufriedenstellend gestaltete. Am Tag darauf verbesserte er sich im gesetzten Lauf sogar auf Platz zwei.

Den ersten Sieg für den RC Rheinfelden fuhr Lena Daniel im Leichtgewichts-Einer der Frauen ein. Im ersten gesetzten Finale am Sonntag erreichte sie den herausragenden zweiten Platz in der Gesamtwertung. Dreifach erfolgreich war Calvin Knobloch: Im Leichtgewichts-Einer der Männer siegte er zwei Mal über 2000 Meter. Im schweren U23-Einer sprang nach Platz zwei am ersten Tag dann am Sonntag ein Sieg heraus.

Bei den U17-Juniorinnen lieferte Luisa Gathmann im Einer über 1500 Meter mit Rang zwei eine solide Leistung ab. Zwei souveräne Siege fuhr der Rheinfelder Florian Schumann im Doppelzweier in Renngemeinschaft mit Markus Grobert vom WSV Waldshut ein.