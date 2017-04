Laufenburg Starke Heber des SV 08 Laufenburg

Deutsche Meisterschaften der Masters in Schifferstadt und Herbert-Ehrbar-Turnier für den Nachwuchs in Nagold

Gewichtheben: (sk) In Schifferstadt fanden die Deutschen Meistermeisterschaften der Master (Altersklassen) statt. Mit dabei von der Gewichtheberabteilung des SV 08 Laufenburg waren Werner Stöcklin in der Altersklasse M65 (65-69 Jahre) und Andreas Albiez in der AK M35 (35-39). Werner Stöcklin hob in der Gewichtsklasse bis 69 kg und konnte sich mit 47 kg im Reißen und 57 kg im Stoßen den vierten Rang erkämpfen. Für Andreas Albiez (–62 kg) reichten seine Leistungen von 67 kg im Reißen und 90 kg im Stoßen für die Bronzemedaille.

Auch von der Jugend waren Sportler unterwegs. Niklas Gruner hob in Nagold beim Herbert-Ehrbar-Turnier, einem Turnier für Kaderathleten des baden-württembergischen Landesverbands, und kam bei den Schülern AK 15 mit einer Bestleistung von 42 kg im Reißen und 52 kg im Stoßen auf 26 Relativpunkte, was ihm den vierten Platz einbrachte. Mit dabei auch Leonie Stöcklin vom TuS Herten. Sie erkämpfte sich bei den Schülerinnen mit 47 kg im Reißen und 57 kg im Stoßen und 66 Relativpunkten den sechsten Platz. Betreut wurden beide von ihrem Trainer Tobias Strittmatter.