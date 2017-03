Fußball-Bezirksliga Spvgg. Wutöschingen ist heiß auf Simon Eckert

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein: Mit dem Torhüter des SV Buch hat der Aufsteiger wegen des 0:1 im Hinspiel noch eine Rechnung offen. FC Tiengen 08 fährt als beste Rückrunden-Elf zum aufstrebenden SV Herten

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein: – 30 Punkte sind noch zu vergeben und so nah, wie die 16 Mannschaften beieinander stehen, ist weder an der Spitze noch im Tabellenkeller etwas entschieden. Entsprechend hoch dürfte die Motivation zumindest bei allen Teams sein, am Wochenende zu punkten.

Der FC Tiengen 08 fährt als beste Rückrunden-Elf mit dem 5:1-Kantersieg über den FC Wittlingen im Rücken zum aufstrebenden SV Herten. Dort schließt sich mit dieser Partie ein Kreis. Nach dem 1:5 in Tiengen nahm Thorsten Szesniak wieder Platz auf der Trainerbank. Wie der VfB Waldshut, der bei den gebeutelten Wittlingern antritt, wollen auch die Hertener mit einem Sieg den Anschluss ans Mittelfeld herstellen.

Dort taumelt gerade der SV Buch etwas. Im neuen Jahr hat das Team um Denys Martini und Axel Schupp erst einen Punkt geholt. Nun kommt die noch erfolglosere Spvgg. Wutöschingen nach Schachen: „Wir treten dort zum gewinnen an“, gibt sich Trainer Holger Kostenbader kämpferisch: „Wir haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen.“ Der Aufsteiger sei beim 0:1 klar besser gewesen: „Aller Überlegenheit zum Trotz konnten wir Simon Eckert nicht überwinden. Jetzt wollen wir den Eckert bezwingen.“ Die personellen Voraussetzungen sind etwas besser. Pietzke und Bischoff mischen wieder mit.

Wie kurios diese Saison verläuft, zeigt sich im dritten Platz des FC Erzingen. In den drei Rückrundenspielen gelangen der Elf von Trainer Christoph Fluck gerade mal zwei Remis – und trotzdem sind alle Titelchancen weiter intakt. Nun soll der vermeintliche Negativtrend beim SV Jestetten gestoppt werden.

Nur scheinbar ist Schlusslicht FC Wallbach abgeschlagen am Tabellenende. Die Favoritenrolle im nächsten Heimspiel hat zwar Gast FV Lörrach-Brombach II, doch die Wallbacher werden alles dransetzen, die fünf Punkte Rückstand ans rettende Ufer nicht größer werden zu lassen.

Sollte sich der VfB Waldshut erneut so viele Chancen erspielen wie zuletzt beim kuriosen 2:2 gegen den FC Wehr – und aus diesen Möglichkeiten dann das eine oder andere Tor erzielen, dürfte einem Sieg beim FC Wittlingen nichts im Weg stehen. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass die Wittlinger auf eigenem Terrain ähnlich schwach antreten, wie zuletzt in Tiengen.

Agiert der FC Wehr ähnlich effektiv wie in Waldshut, als aus eher harmlosen Schüssen aufs Tor zwei Treffer zum 2:2 erzielt wurden, könnte auch gegen den Tabellenführer SV Weil II etwas Zählbares herausspringen.

Beim letzten Gastspiel im Kurort – vor einem guten Jahr – siegte die SpVgg. Brennet-Öflingen mit 5:3 beim VfR Bad Bellingen und legte den Grundstein zu Titel und Aufstieg. Nun trennen die beiden Aufsteiger sechs Punkte. Die Gäste holten nach der Demission von Trainer Salvatore Spano fünf Punkte aus drei Spielen, die Bad Bellinger im gleichen Zeitraum lediglich einen, hatten allerdings ein Spiel weniger.

Unbesiegt im neuen Fußballjahr sind der FC Rot-Weiß Weilheim und der FC Schönau. Beiden Teams dürfte daran gelegen sein, ihre Serie auszubauen.