Fußball-Kreisliga A Spvgg. Wutöschingen: Fünf Mal Budde

Fußball-Kreisliga A: 6:1 gegen FC Bergalingen – Bezirksliga-Absteiger feiert seinen ersten Saisonsieg. Im Westen brennt SV Nollingen beim 12:0 gegen SV Weil III ein Feuerwerk ab

Kreisliga A-Ost

Spvgg. Wutöschingen – FC Bergalingen 6:1 (4:1). (neu) Wutöschingens Trainer Holger Kostenbader war erleichtert: "Endlich ein Dreier." Seine Elf feierte gegen den Aufsteiger einen ungefährdeten Sieg. Die Wutöschinger verwerteten ihre ersten Chancen gleich zur 2:0-Führung. "Dann war's eigentlich schon gelaufen", sagte Kostenbader. Überragender Spieler war der fünffache Torschütze Patrick Budde.

SV Albbruck – SG Mettingen/Krenkingen 2:2 (2:0). – Albbrucks Trainer Markus Jehle fasste sich kurz, fast schon poetisch: "Am Ende haben wir uns des Sieges selbst beraubt." So war er mit dem ersten Punkt in dieser Saison unterm Strich nicht zufrieden. Obwohl er gegenüber der vergangenen Partien – speziell dem 0:8 in Weilheim – eine deutliche Leistungssteigerung sah. Ein bisschen Erleichterung war bei ihm dann doch herauszuhören: "Wir scheinen uns allmählich zu finden." Die letzten Prozente an Kondition würden noch fehlen. Jehle: "Nach einer Stunde lassen wir immer ein bisschen nach." Genau in dieser Phase stellten die Gäste nach einer 2:0-Führung der Albbrucker das Remis her und bleiben auch im vierten Spiel unbesiegt.

SV Nöggenschwiel – SV Rheintal 0:1 (0:1). – In einem Spiel ohne große Torchancen auf beiden Seiten siegte der SV Rheintal dank einer Glanzaktion von Alban Hashani. Er erzielte das Tor des Tages mit einem Freistoß aus der eigenen Hälfte. Der Ball senkte sich über SVN-Torhüter Sven Karthan ins Tor.

FC Bad Säckingen – SC Lauchringen 2:0 (1:0). – Der Aufsteiger feierte bei der Heimpremiere einen Sieg. Allerdings musste Bad Säckingens Trainer David Schäfer lange warten, bis die Partie endgültig entschieden war. Kim Stengritt traf kurz vor dem Schlusspfiff zum 2:0. In der ersten Hälfte hatten die Gäste noch Chancen zum Ausgleich. "Nach der Pause haben wir unsere Konter kläglich ausgespielt", sagte Schäfer.

FC Hochrhein – VfB Waldshut 1:3 (0:3). – "Die erste Hälfte haben wir komplett verschlafen", beschrieb Andreas Gaveau vom FC Hochrhein die ersten 45 Minuten. Der FCH machte es den Gästen aus Waldshut leicht. Der Bezirksliga-Absteiger bestrafte die Hausherren für deren Fehler gnadenlos. Nach der Pause vergab der FC Hochrhein viele gute Chancen. Gaveau: "Sie hätten für einen Sieg gereicht." Thomas Wehrle traf den Pfosten und scheiterte vom Punkt an Gästetorhüter Tobias Elbing (70.). Das 1:3 in der 73. Minute fiel dann zu spät.

SV 08 Laufenburg II – FC Grießen 3:3 (2:1). – Bevor der SV 08 Laufenburg II in Führung ging, hatten die Gäste zwei Mal Pech mit Lattenkrachern. "Dann hatten wir eigentlich alles im Griff – bis zum 2:1", sagte Laufenburgs Co-Trainer Fabio Cocuzza, "in der zweiten Hälfte lief alles wieder anders herum." Die Null-Achter schwammen und fabrizierten zu viele Fehler. Erst Spielertrainer Thomas Scherzinger brachte nach seiner Einwechslung wieder Stabilität in die Abwehr.

SV BW Murg – SV Berau 0:0. – Murgs Trainer Sven Oertel war am Ende froh über den Punktgewinn: "Das Remis war glücklich, aber den Punkt nehmen wir mit." Seine Elf musste nach der gelb-roten Karte von Michele Campagna ab der 20. Minute in Unterzahl spielen. Die Gäste hatten Pech mit zwei Pfostenschüssen.

Kreisliga A-West

SV Nollingen – SV Weil III 12:0 (4:0). – Gegen einen wegen Urlaubsabsenzen geschwächten SV Weil III brannte Neuling SV Nollingen ein wahres Feuerwerk ab. Trainer Giovanno Di Feo blieb nach dem Kantersieg jedoch auf dem Boden: "Wir wissen das Ergebnis richtig einzuschätzen. Der Gegner war einfach zu schwach besetzt. Trotzdem muss man erst einmal zwölf Tore schießen." Bester Schütze war Santo Di Fazio, der fünf Mal ins Netz traf.

SV Karsau – FC Hauingen 2:3 (2:1). – Bis zur 45. Minute, bei einer 2:0-Führung, sah es gut aus für den SV Karsau, der auch in Abwesenheit von Trainer Wilfried Zäh (beruflich unterwegs) keinen Heimsieg feiern durfte. "Gegenüber des 0:8 von vergangener Woche war es eine hundertprozentige Steigerung", sah Karsaus Vereinschef Alexander Loritz positive Zeichen, "die Jungs waren motiviert, da kann man nix sagen, es ist unglücklich gelaufen."