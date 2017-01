Spvgg. Brennet-Öflingen verlängert mit Salvatore Spano

Bezirksliga-Aufsteiger geht mit dem 36-jährigen Trainer ins dritte gemeinsame Jahr. Jens Kittel bleibt Coach der Reserve-Elf

Fußball-Bezirksliga: – Was sich bewährt, wird fortgesetzt. Aufsteiger Spvgg. Brennet-Öflingen plant mir Trainer Salvatore Spano eine dritte Saison. Sportchef Clemens Strittmattet bestätigt, dass der Neuling weiterhin auf den 36-jährigen Erfolgstrainer aus Murg setzt. Spano war im Sommer 2015 vom SV Blau-Weiß Murg zu den Blau-Weißen nach Brennet gekommen und schaffte bereits in seiner Premierensaion den Aufstieg in die Bezirksliga. Hier steht die Mannschaft nach 16 spielen mit 22 Punkten auf dem elften Platz, hat fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Für den Neuling beginnt das Fußballjahr eine Woche eher, denn bereits am Samstag, 4. März, steht das Nachholspiel bei Tabellenführer SV Weil II auf dem Programm.

Kontinutität übt der Club auch bei der Reserve. Das Team in der Kreisliga C wird weiterhin von Jens Kittel, der diese Aufgabe seit Dezember 2012 inne hat, betreut.