Sportschützen werfen Flinte nicht ins Korn

SSK Hochrhein hat sechs Vorstandsposten vakant. Nur Anika Christoph (SV Albbruck) rückt neu ins Gremium. 61. Kreisschützentag in Stühlingen mit zahlreichen Ehrungen und einigen Neuigkeiten

Sportschießen: – Anika Christoph sorgte für einen kleinen Lichtblick beim 61. Kreisschützentag, den der SSV Stühlingen für die 19 Schützenvereine im Sportschützenkreis (SSK) Hochrhein ausrichtete. Die junge Sportschützin des SV Albbruck wurde vom Nachwuchs einstimmig zur neuen Jugendleiterin des SSK gewählt. Vorschläge für die mittlerweile sechs unbesetzten Positionen im Kreisvorstand hatten die knapp 60 Vereinsvertreter nicht parat.

Für Kreisschützenmeister Bernd Schweizer (Tell Lauchringen) ist diese Personallage allerdings kein Grund, die sprichwörtliche Flinte ins Korn zu werfen. Der seit 2010 amtierende Chef der Hochrhein-Schützen bleibt zuversichtlich, diese Posten besetzen zu können, denn er weiß, dass die Kapazitäten seines Sportleiters Eberhard Jehle (Tell Lauchringen), der zudem Vize-Präsident im Südbadischen Sportschützenverband (SBSV) ist, bald erschöpft sind.

Jehle hatte so alle Hände voll zu tun, die Sieger der Rundenwettkämpfe auszuzeichnen. Abgeräumt haben die Laufenburger Schützen. Sie waren mit dem Kleinkaliber liegend und Standard nicht zu besiegen. Mit der Sportpistole gingen die Schützen aus Wehr bestens um. Auflageschießen ist Paradedisziplin der SG Waldshut, die mit und ohne Zielfernrohr die Mannschaftswertung gewann. Mit der Sportpistole legte der SV Murg optimal auf.

Auf einem guten Weg sind die Bogenschützen. 13 Nachwuchsschützen trugen unter Anleitung von Bogen-Jugendleiter Janus Stier (BSC Küssaberg) ihren Pokal aus. Bogen-Referent Walter Kaiser (ASG St. Blasien) freute sich, dass seine Vereinskameraden Patricia und Axel Roth bei der Deutschen Meisterschaft mit dem Fita-Bogen Top-Ten-Plätze holten. Bei den Landesmeisterschaften gingen je vier Gold- und Silbermedaillen an den SSK Hochrhein.

Für die Schützen stehen einige Änderungen an: "Weil die Fördergelder künftig mehr Medaillen bringen sollen, ist mit Streichungen mancher Disziplin zu rechnen", mahnte Eberhard Jehle und bat dringend um den Besuch der Schützentage in Schopfheim (SBSV) und Frankfurt (DSB). "Bei diesen Tagungen werden Weichen gestellt. Die Beteiligung unseres Kreises war zuletzt – vorsichtig ausgedrückt – überschaubar", forderte auch Bernd Schweizer mehr Engagement, damit der Kreis künftig nicht in der Bedeutungslosigkeit versinkt: "Wir sind ohnehin der kleinste Schützenkreis mit den wenigsten Stimmen in Südbaden."

Ein wichtiger Beitrag für die Sportschützen sind die Lehrgänge "Waffensachkunde", die Dieter Schöpf in Albbruck anbietet. "Dieses Mal waren 24 Teilnehmer aller Altersklassen dabei", so Schöpf, der herausstreicht, wie wichtig dieser Kurs ist: "Dieser Schein ist Basis für Waffenerwerb und Standaufsicht." Überhaupt bieten die Verbände viele Aus- und Weiterbildungen für Sportschützen an: "Nehmt diese Angebote an", forderte Bernd Schweizer auf.

Ehrungen

10 Jahre: Damenleiterin Silvia Altmann (SV Murg); 25 Jahre: Schriftführer Dieter Schöpf (SV Albbruck).

Ehrennadel, SSK Hochrhein: Adrian Kaiser (ASG St. Blasien), Klaus Berger (SV Schwörstadt).

Kleine Silberne SBSV-Ehrennadel: Annette Moosmann (SG Tell Lauchringen), Agnes Schäuble und Patricia Roth (beide ASG St. Blasien), Silvia Altmann und Adrian Wetzstein (beide SV Murg).

Kleine Goldene SBSV-Ehrennadel: Karl-Heinz Bauer (SG Waldshut), Annette Spedt und Dieter Spedt (beide SG Tell Lauchringen).

Große Silberne SBSV-Ehrennadel: Alois Fuchs (SG Tiengen), Bernd Merkt (SV Bergöschingen), Thomas Kilian (SV Albbruck).

Kleine Goldene DSB-Verdienstnadel: Thomas Albiez (SV Albbruck), Klaus Faller (ASG St. Blasien). (gru)