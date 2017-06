Mountainbike Spitzenplätze für Talente des RSV Bad Säckingen

Mountainbiker Samuel Kaiser ist als Dritter des Kids-Cup in St. Märgen in der Gesamtwertung vorn. Auch Lukas Stamm wird Dritter

Mountainbike: (ju) Beim vierten Wertungslauf des Pactimo-Kids-Cup der Bike-Arge RSV St. Märgen starteten auch viele Talente aus unserer Region.

Im Rennen der U15 über sechs Runden von je 1350 Meter siegte Stephan Mayer vom SC Hausach. Um 22,974 Sekunden verfehlte als Bester vom Hochrhein Marlon Di Genio (RSV Rheinfelden) die Top Ten unter 34 Platzierten knapp. Die Mädchen waren über fünf Runden gefordert. Hier siegte Jule Faller (SC St. Märgen). Dritte wurde Tina Kreiter (SG Rheinfelden). Silja Senn (Waldshut-Tiengen) musste sich mit dem siebten Rang begnügen.

In der U9 über drei Runden von jeweils 750 Metern gewann Tom Brunner (TuS Bonndorf). Als Fünfte beendete Eva Höcht (SG Rheinfelden) das Rennen. Als 16. kam Paul Zebisch (RSV Bad Säckingen) ins Ziel. In der U11 wurde Samuel Kaiser vom RSV Bad Säckingen Dritter und streifte sich das Trikot des Gesamtspitzenreiters über. Dritter wurde auch in U13 Vereinskollege Lukas Stamm. Als Sechster kam Marius Helmle (SG Rheinfelden) an. Auf Rang 13 landete André Kupferer (RSV Bad Säckingen) vor Tobias Höcht (Rheinfelden).