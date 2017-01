Spitzenergebnis für SZ Rheinfelden

Achter Rang für Lea Mai bei FIS-Slalom in Bad Wiessee. Ausfall beim Rennen um die Deutsche Meisterschaft. Auch Tim Siegmund kommt beim DM-Slalom nicht ins Ziel

Ski, alpin: (csi) Mit einem achten Platz im FIS-Slalom der U18, der im Rahmen der Deutschen Jugendmeisterschaften ausgetragen wurde, kehrte Lea Mai von der SZ Rheinfelden aus Bad Wiessee in Bayern zurück. 140 Sportler wagten sich bei den Slaloms auf den Sonnenbichl-Hang. Auch Lea Mais Vereinskollege Tim Siegmund war am Start. Beide schieden im DM-Slalom aus. Beim FIS-Slalom brachten Lea Mai zwei sichere Läufe Rang acht in der U18 (Gesamt 23.). Als fünftbeste Läuferin des Jahrgangs 2000 etablierte sie sich im Feld der Top-Fahrerinnen. „Ich bin froh, dass ich heute in beiden Läufen gut durchgekommen bin“, freute sich Lea Mai.