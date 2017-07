Mountainbike Spitz und Grobert in Lenzerheide

Sabine Spitz und Helen Grobert starten am Sonntag beim siebten von zehn Weltcup-Rennen im Cross Country in Lenzerheide/CH

Mountainbike: (gew) Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz aus Niederhof und Helen Grobert aus Weilheim-Remetschwiel starten am Sonntag beim siebten von zehn Weltcup-Rennen im Cross Country in Lenzerheide/Schweiz. Das Rennen der Elite-Frauen beginnt um 12.15 Uhr. Spitz hatte bisher in Lenzerheide noch keine großen Erfolgserlebnisse feiern können. "Die Strecke ist schön, aber sie hat einen speziellen Rhythmus." Da gibt es einen 600 Meter langen Anstieg und ansonsten ein ständiges Auf und Ab. Den Weltcup vor einer Woche in Andorra hat Spitz ausgelassen. Zu groß waren auch die Strapazen eine Woche zuvor bei der Marathon-WM in Singen, wo die Niederhoferin Silber holte. In der Weltcup-Gesamtwertung ist sie Sechste. Es führt Yana Belomoina aus der Ukraine. Helen Grobert vom Cannondale-Team dagegen ist in Andorra gefahren und beendete das Rennen als Zehnte. Diesen Platz belegte sie auch 2016 in Lenzerheide. In der Weltcup-Gesamtwertung ist auf Platz 18 zu finden.