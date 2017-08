Fußball Spielabbruch beim SV Waldhaus

Partie des SV Unteralpfen gegen SV Berau (2:1) endet wegen des Unwetters vorzeitig. Gastgeber besiegen RW Weilheim zuvor mit 2:1

Fußball: – Ein jähes Ende nahmen die Spiele des Waldhaus-Cup am Dienstag. Nach dem 2:1-Sieg des Gastgebers SV Waldhaus gegen den FC RW Weilheim wurde die folgende Partie wegen des Unwetters abgebrochen. Nach Rücksprache mit den Spielern wird das Spiel mti 2:1 für den SV Unteralpfen gewertet.

SV Waldhaus – FC Rot-Weiß Weilheim 2:1 (1:1). – Tore: 1:0 (13. Alexander Höfler, 1:1 (32. Oliver Maier, 2:1 (52.) Andreas Bächle. – SR: Timo Stürzl (Tiengen). – Der Gastgeber war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und ging in der 13. Minute durch Alexander Höfler in Führung. Oliver Maier glich vor der Pause zum 1:1 aus. In der zweiten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten. Andreas Bächle konnte ein schönes Zuspiel zum 2:1-Endstand nutzen.

SV Unteralpfen – SV Berau 2:1 (2:0). – Tore: 1:0 (37.) Fabio Baumgartner, 2:0 (38.) Christian Schnurr, 2:1 (61.) Pascal Makoski. – SR: Matthias Heilig (Erzingen). – Bes.: Abbruch nach 67 Minuten. – Per Doppelschlag ging der SV Unteralpfen kurz vor der Pause in Führung. Pascal Makoski konnte in der 61. Minute zum 2:1 ausgleichen. Aufgrund des widrigen Wetters entschieden sich die Trainer beider Mannschaften sowie der Schiedsrichter und die Turnierleitung auf ein vorzeitiges Spielende. Das Spiel wird 2:1 für den SV Unteralpfen gewertet.

Spiele am Mittwoch: SV Nöggenschwiel – SV St. Blasien (17.45 Uhr), FC Bergalingen – SG Höchenschwand-Häusern (19.15 Uhr)