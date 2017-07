vor 39 Minuten Michael Neubert Tennis Spannendes Finale beim TC RW Tiengen

Frauen des Vereins können am Sonntag auf eigener Anlage im direkten Duell gegen den TC Rebberg Radolfzell den Meistertitel in der 1. Bezirksliga holen und den Aufstieg in die Oberliga perfekt machen. TSG Eggingen/Küssaberg vor dem Titelgewinn in der 2. Bezirksliga. TC Dogern und TC Gurtweil kämpfen gegen den Abstieg