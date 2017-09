Tennis Spannende Tennisspiele bei Turnier des TC Eggingen

Lokalmatador Matthias Intlekofer und Jennifer Kunkel vom TC Rheinfelden gewinnen in stärkeren Klassen. TC Horheim und TC Bonndorf feiern weitere Siege

Tennis: (gew) 38 Teilnehmer spielten beim Leistungsklassen(LK)-Turnier des TC Eggingen um die Siege. Siegreich blieben bei den Männern Matthias Intlekofer vom TC Eggingen in der LK 8 bis 14, Phillip Lenz (TC Horheim) in LK 14 bis 23, Michael Misseler (TC Bonndorf) bei den Männern 50 sowie bei den Frauen Jennifer Kunkel (TC Rheinfelden) in LK 5 bis 12 und Ann-Katrin Schanz (TC Eggingen) in LK 13 bis 23.

Beim Turnier in der stärkeren Klassen LK 8 bis LK 14 war ein Quartett am Start, so dass nach dem Modus "Jeder gegen jeden" gespielt wurde. Ohne Niederlage in seinen drei Spielen blieb Matthias Intlekofer. Zweiter wurde Jens Lohmann (TC Lauchringen) vor Robin Matt und Dieter Wagner (beide TC Eggingen). In der Konkurrenz der LK 14 bis 23 gewann Phillip Lenz das Finale gegen Axel Ölschlägel (TC Höchenschwand) mit 6:2 und 6:1. Dieser hatte sich zuvor im Halbfinale in einem Marathon-Match gegen Markus Fehrenbacher (TC Eggingen) mit 1:6, 6:2 und 10:7 durchgesetzt.

Bei den Frauen der LK 5 bis 12 blieb Jennifer Kunkel im Endspiel gegen Lisa Benz (TC Eggingen) mit 7:6 und 6:3 siegreich, nachdem sie zuvor Carmen Oexle (TC Radolfzell) mit 6:4 und 6:0 keine Chance gelassen hatte. Sandra Bercher (TC Eggingen), an Position eins gesetzt, musste sich im Viertelfinale knapp Alisa Karremann (TA Spfr. Schwendi) mit 7:6, 0:6 und 6:10 geschlagen geben. Die top-gesetzte Einheimische Ann-Katrin Schanz hatte im Turnier der LK 13 bis 23 keine Mühe, im Finale die Nummer 2, Ann-Kathryn Schneider, mit 6:1 und 6:0 vom Platz zu schicken. Auch im Halbfinale hatte Schanz gegen ihre Egginger Vereinskollegin Sarah Rebmann mit einem Zwei-Satz-Sieg (6:2, 6:3) keine Mühe gehabt.

Sieger bei den Männern 50 wurde Michael Misseler, der gegen Dietmar Steinhübl (TC Gurtweil) gewann (6:3, 7:5). In den Halbfinals hatte Misseler gegen Rolf Bercher (TC Eggingen) keine Mühe gehabt. Steinhübl hatte den top-gesetzten Bendicht Hügli (TC Höchenschwand) mit 6:4 und 6:3 bezwungen.

In den Nebenrunden siegten Jana Lenz (TC RW Waldkirch), Simone Scherble (TC Lauchringen), Markus Fehrenbacher (TC Eggingen) und Martin Eschbach (TC Murg).