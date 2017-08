Fußball, Rothaus-Bezirkspokal SpVgg. Wehr gelingt der nächste Coup

Campagna-Elf wirft Bezirksligist SpVgg. Brennet-Öflingen im Achtelfinale des Rothaus-Bezirkspokals aus dem Wettbewerb. Alexander Herbst meldet sich mit dem Treffer zum 9:0-Endstand gegen den SC Haagen beim FC Wittlingen zurück. Bosporus FC Friedlingen scheidet nach 1:3 beim TuS Stetten ebenfalls aus. Viertelfinale mit nur noch sechs Bezirksligisten

Fußball: – Für drei Bezirksligisten kam in den Wochentagsspielen das Aus in den Achtelfinals des Rothaus-Bezirkspokal. Im Wiesentaler Liga-Derby erwischte es den FC Zell, der nach Treffern von Johannes Walleser kurz vor und Tim Behringer kurz nach der Pause, beim FC Schönau mit 0:2 verlor. Zudem musste Aufsteiger Bosporus FC Friedlingen beim TuS Stetten die Segel streichen. Neben der 1:3-Niederlage, die Matthias Bader mit zwei Toren in den ersten zehn Minuten einläutete, beklagt die Elf von Faik Zikolli zwei Platzverweise, die sich fatalerweise auf das Heimspiel gegen den FC Zell auswirken. Den Anschlusstreffer erzielte der Ex-Stettener Emanuele Fazio, ehe Dennis Heil den Schlusspunkt setzte.

Dritter im Bunde der Pokal-Verlierer ist die SpVgg. Brennet-Öflingen, die bei C-Kreisligist SpVgg. Wehr in der Nachspielzeit unterlag. Die Gastgeber gingen nach der Pause durch Spielertrainer Francesco Campagna in Führung, kassierten elf Minuten später den Ausgleich durch Yannik Böhler. In der ersten Nachspielminute gelang den kurz zuvor eingewechselten Maximilian Faschian der umjubelte Siegtreffer.

Spätestens mit den 4:1 kurz nach der Pause war die Partie beim B-Kreisligisten SV Eschbach zu Gunsten des Bezirksligisten SV Jestetten entschieden. In der ersten halben Stunde hatten bereits Francesco Arena, Martin Ragnau und Pascale Moog für die Gäste getroffen, ehe Frank Arzner der Anschlusstreffer gelang. Arzner war es dann auch, der den 2:5-Schlusspunkt setzte, zuvor hatte Thomas Ragnau für die Jestetter getroffen.

Mit Schwung und drei neuen Spielern kam der SV 08 Laufenburg beim B-Kreisligisten SV Schwörstadt aus der Pause. Dabei zahlte sich die Einwechslung von Emanuel Esser aus, der eine Minute später die Laufenburger Führung markierte. Damit war der Bann gebrochen, Bujar Halili, Francesco Seidita und Simon Vutek sorgten für einen standesgemäßen 4:0-Sieg.

Standesgemäß war auch das Resultat des Rebland-Derbys beim FC Huttingen. Hier siegte der VfR Bad Bellingen ungefährdet. Tim Siegen netzte beim 6:1-Sieg drei Mal ein, weiter trafen Maximilian Lais, Christian Ophoven und Tim Schillinger. Den Huttinger Ehrentreffer erzielte Ingmar Eble.

Den höchsten Sieg im zweiten Teil des Achtelfinales fuhr der FC Wittlingen beim Nachbarn SC Haagen ein. Während sich die Gastgeber zwei Platzverweise einhandelten, trafen Salvatore Di Mattia (4), Benedict Schneider (2), Florian Herr, Lars Wagner sowie der genesene und frei Minuten zuvor eingewechselte Alexander Herbst zum 9:0-Kantersieg.