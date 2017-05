Fußball-Bezirksliga SpVgg. Brennet-Öflingen will Nummer 1 in der Stadt Wehr bleiben

SpVgg. Brennet-Öflingen will Nummer 1 in der Stadt Wehr bleiben

Fußball-Bezirksliga: Zum Gastspiel des Lokalrivalen FC Wehr werden auf dem Hans-Walcher-Sportplatz über 500 Zuschauer erwartet. Im Tabellenkeller steht Zäsur für das Trio FC RW Weilheim, SpVgg. Wutöschingen und VfB Waldshut an

Fußball-Bezirksliga: – Das Wehratal-Derby zwischen der SpVgg. Brennet-Öflingen und dem FC Wehr stellt das Restprogramm am Wochenende fast in den Schatten. Die Gastgeber wollen sich nicht nur für das 0:4 von Wallbach rehabilitieren, sondern auch die Nummer 1 in der Stadt bleiben.

Michael Schenker versucht, den Hype um das Derby in Brennet auf niedrigem Niveau zu halten. Doch so richtig gelingen will das dem Trainer des FC Wehr nicht: "Grundsätzlich hoffe ich auf ein schönes Spiel vor toller Kulisse", rechnet er mit 500 Zuschauern: "Aber haben wir nach dem 2:3 aus der Vorrunde noch eine Rechnung offen." Bei aller Rivalität sagt er aber auch: "Natürlich kriegen wir mit, dass die Brenneter von der Landesliga träumen. Und ehrlich gesagt, hätte ich kein Problem damit, wenn sie es schaffen. Wer so eine Chance bekommt, der soll sie nutzen. Wenn der Club stabil ist, geht da auch bei einem Misserfolg nichts schief."

Über mangelne Motivation muss sich niemand Gedanken machen. Bei der SpVgg. Brennet-Öflingen steckt der Stachel der Enttäuschung nach dem 0:4 vom vergangenen Samstag in Wallbach noch tief. Gegen den einstigen "großen Bruder", den die Elf bis dato um fünf Punkte distanziert hat, könnten sogar die zuletzt angeschlagenen Denis Götz und Sven Degelmann wieder dabei sein.

Der Abstiegskampf birgt einmal mehr spannende Duelle. So will der aufstrebende FC Wallbach nach nunmehr sieben Spielen in Folge ohne Niederlage beim FC RW Weilheim nicht nur seine Serie ausbauen. Gewinnen die Wallbacher beim Schlusslicht und holt zeitgleich der SV Herten – immerhin vier Mal in Folge unbesiegt – nur maximal einen Punkt beim wankelmütigen FC Erzingen, stünden sie erstmals seit September wieder auf einem Nichtabstiegsplatz. Für die Weilheimer wäre der Abstieg bei mindestens zehn Punkten Rückstand so gut wie besiegelt.

Ähnlich ist die Lage bei der drei Punkte besseren SpVgg. Wutöschingen, die Titelanwärter FC Tiengen 08 erwartet. Nur ein Sieg kann die Hoffnungen auf den Ligaverbleib aufrecht erhalten. Nicht viel besser ist die Lage beim VfB Waldshut, dessen Gastgeber FV Lörrach-Brombach II die Landesliga noch nicht aus den Augen verloren hat. Hoffnung macht den Waldshutern, dass Platz 13 im optimalen Fall die Rettung sein könnte. Dann nämlich, wenn nur zwei Landesligisten absteigen und sich der Hochrhein-Vertreter in den Aufstiegsspielen gegen den Vertreter der Freiburger Bezirksliga, im Moment wäre das der SV Ballrechten-Dottingen, durchsetzt.

Der Sieger der Partie zwischen dem SV Jestetten und dem SV Buch darf in Sachen Ligaverbleib definitiv durchatmen. Doch auch dem Verlierer droht nur unter kuriosesten Umständen, dass es ihm den Ärmel noch hinein zieht. Allerdings verläuft diese Saison alles andere als berechenbar, so dass weiterhin Vorsicht geboten wäre.

Entsprechend sind auch die beiden Spitzenteams gewarnt. Ein Heimsieg ist sowohl für Tabellenführer FC Schönau gegen den FC Wittlingen als auch für Verfolger SV Weil II gegen den VfR Bad Bellingen keine ausgemachte Sache.

Das Restprogramm der Fußball-Bezirksliga:

FC Schönau: FC Wittlingen (H); SV Herten (A); FC Tiengen 08 (H); VfB Waldshut (A); SV Weil II (H).

SV Weil II: VfR Bad Bellingen (H); FV Lörrach-Brombach II (H); SpVgg. Wutöschingen (A); FC Erzingen (H); FC Schönau (A).

FC Tiengen 08: SpVgg. Wutöschingen (A); FC Erzingen (H); FC Schönau (A); SpVgg. Brennet (H); FC RW Weilheim (A).

SpVgg. Brennet-Öflingen: FC Wehr (H); FC Wittlingen (A); SV Herten (H); FC Tiengen 08 (A); VfB Waldshut (H).

FC Erzingen: SV Herten (H); FC Tiengen 08 (A); VfB Waldshut (H); SV Weil II (A); FV Lörrach-Brombach II (H).

FV Lörrach-Brombach II: VfB Waldshut (H); SV Weil II (A); VfR Bad Bellingen (H); SpVgg. Wutöschingen (H); FC Erzingen (A).

FC Wittlingen: FC Schönau (A); SpVgg. Brennet-Öflingen (H); FC RW Weilheim (A); SV Jestetten (H); SV Buch (A).

SV Jestetten: SV Buch (H); FC Wallbach (A); FC Wehr (H); FC Wittlingen (A); SV Herten (H).

FC Wehr: SpVgg. Brennet-Öflingen (A); FC RW Weilheim (H); SV Jestetten (A); SV Buch (H); FC Wallbach (A).

SV Buch: SV Jestetten (A); VfR Bad Bellingen (A); FC Wallbach (H); FC Wehr (A); FC Wittlingen (H).

VfR Bad Bellingen: SV Weil II (A); SV Buch (H); FV Lörrach-Brombach II (A); FC Wallbach (H); SpVgg. Wutöschingen (A).

SV Herten: FC Erzingen (A); FC Schönau (H); SpVgg. Brennet-Öflingen (A); RW Weilheim (H); SV Jestetten (A).

FC Wallbach: FC RW Weilheim (A); SV Jestetten (H); SV Buch (A); VfR Bad Bellingen (A); FC Wehr (H).

VfB Waldshut: FV Lörrach-Brombach II (A); SpVgg. Wutöschingen (H); FC Erzingen (A); FC Schönau (H); SpVgg. Brennet-Öflingen (A).

SpVgg. Wutöschingen: FC Tiengen 08 (H); VfB Waldshut (A); SV Weil II (H); FV Lörrach-Brombach II (A); VfR Bad Bellingen (H).

FC RW Weilheim: FC Wallbach (H) FC Wehr (A); FC Wittlingen (H); SV Herten (A); FC Tiengen 08 (H).