Fußball-Bezirksliga: 2:1-Erfolg beim SV Jestetten bringt dem Aufsteiger den fünften Sieg im siebten Spiel nach der Winterpause und lässt ihn nah an die Tabellenspitze rücken. Diskussionen um Rote Karte für Jestettens Matthias Hertweck.

Fußball-Bezirksliga: – Matthias Hertweck, gerade erst von einer Meniskus-OP genesen und zurück im Kader, musste zwei Mal hinschauen: „Dafür eine Rote Karte?“, konnte er es auch im Video-Interview und nach dem Studium des Video-Mitschnitts nicht fassen, was Schiedsrichter Wolfgang Jäger (Neuhausen) da beim 1:2 des SV Jestetten gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen entschieden hat: „Gut, ich stoße ihn etwas vor die Brust“, gibt Hertweck zu, dass er Brennets Stürmer Timo Bernauer, der sich kurz vor Schluss im Sekunden-Takt zwei Fouls erlaubt hatte, berührte: „Aber Rot war das doch nicht.“

In der Tat lag Jäger bei dieser Szene völlig daneben. Hätte er den Karton kurz danach gegen Sandro Scheier für sein rüdes Foul gegen Pascal Degelmann gezückt – kein Mensch hätte sich beschwert. Nicht einmal Trainer Michele Masi, der vom Auftritt seiner Elf doch enttäuscht war: „Wir haben zu naiv gespielt. Wie so oft muss der Gegner nicht viel machen, um uns zu besiegen.“ Vor allem zwei dicke Chancen lagen ihm auf dem Magen. Beim Stand von 1:1 lief Thomas Ragnau (16.) allein auf Manuel Hilpert zu, der den Schuss mit einem Reflex zur Ecke abwehrte. Das 2:2 vergab Pascale Moog (65.) schon kläglich, als er eine Fanke von Jonathan Hader – völlig frei vor dem leeren Tor – an den Außenpfosten köpfte.

Spätestens mit diesem Fauxpas war dem Gast klar, dass er die Punkte wohl mitnimmt: „Wenn wir schon so weit fahren, wollen wir nicht mit leeren Händen nach Hause“, war Co-Trainer Daniel Kaiser glücklich. Seit er mit Kapitän Marco Götz verantwortlich ist, gab es keine Niederlage mehr. Nun lauert der Neuling gar in Sichtweite auf Spitzenreiter FC Schönau: „Wir nehmen mit, was kommt. Aber ein Ziel „Aufstieg“ gibt es nicht“, so Kaiser nach dem fünften Sieg im siebten Spiel.

Dass sie gewillt sind, ihre Serie auszubauen, deuteten die Gäste schon nach acht Minuten an. Erst scheiterte Yannik Böhler noch Yannic Frey. Die folgende Ecke wuchtete Timo Bernauer per Kopf zum 0:1 ins Tor. Vier Minuten später war Finn Dorer zwar zur Stelle, als Hilpert einen Freistoß-Hammer von Silvan von Ow nur abklatschte. Doch mehr war für die Gastgeber nicht drin. Im Gegenteil: Weil Yannic Frey beim Foulelfmeter (89.) die gleiche Ecke wie Yannik Böhler wählte, blieb es beim knappen 1:2.



„Jeder Punkt, den wir jetzt holen, ist für uns eine Zugabe“



In der Winterpause kam Timo Bernauer (24) vom FC Rotzel zur SpVgg. Brennet-Öflingen. Entweder er stürmt und trifft – schon sechs Mal bislang. Oder er steht, wie beim 0:0 in Schönau, im Tor.



Timo, läuft bei Ihnen?

Aber richtig. Wir sind seit der Winterpause in sieben Spielen noch unbesiegt und ich habe bereits sechs Tore erzielt.



Und in Schönau als Keeper nix kassiert!

Richtig – Torwart kann ich ja auch...



Wie geht dies Sache aus?

Über den Abstieg müssen wir jetzt jedenfalls nicht mehr reden.



Und über den Aufstieg?

Moment, soweit sind wir noch lange nicht. Natürlich könnte die Mannschaft in der jetzigen Zusammensetzung in der Landesliga bestehen. Aber der Aufstieg ist nicht unser oberstes Ziel. Jeder Punkt, den wir jetzt holen, ist eine Zugabe. Wir wollen eine tolle Saison spielen. Das machen wir ja im Moment ganz gut. Wir haben absolut keinen Druck.



Sie kamen im Winter vom FC Rotzel aus der Kreisliga B. Was gab den Ausschlag?

Es passte in Rotzel nicht mehr und ich wollte wieder in einer höheren Liga spielen. Also haben ich mich mit Nick Wohlgemut zum Wechsel entschlossen. Ich kannte einige Brenneter Spieler, also lag es nahe, hierher zu kommen.



Und Sie bereuen es offensichtlich nicht?

Absolut nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, längerfristig in Brennet zu bleiben. Verein, Mannschaft und Fans sind super. Hier fühle ich mich wohl.