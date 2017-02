Skitalente beim SC Wehr und SC Todtmoos

Bezirksoffenes Kinder- und Schülerrennen am Bernauer Hofeck-Hang bei schwierigen Wetterbedingungen. SZ Rheinfelden und SZ Bernau mit vielen Siegen

Ski, alpin: (csi) Der SC Wehr und der SC Todtmoos haben sich von den Wetterkapriolen nicht abschrecken lassen und das erste bezirksoffene Kinder- und Schülerrennen am Bernauer Hofeck-Hang ausgerichtet. Eine große Herausforderung war die Piste für die jüngsten, erst sechsjährigen Rennläufer. Der Schneefall machte es nicht einfacher für die gut 30 Starter der Kinder- und über 40 Starter der Schülerklassen.

Drei der vier Klassensiege im Kinderrennen, bei dem nur der schnellste Durchgang gewertet wurde, gingen an Starter aus dem Bezirk VII (Hochrhein/Südschwarzwald): Eva Höcht (SZ Rheinfelden), Lena und Samuel Jehle (beide SC Wehr) siegten in der U8 und U10. Bei den U8-Mädchen folgten Mia Anders (SC Waldshut) und Luise Heubling (SZ Rheinfelden), bei den U8-Jungen Evan Bertram (SC Öflingen). Zweite wurden in der U10 Elisa Thissen (SZ Bernau) und Nick Glatthar (SC Öflingen).

Beim Schülerrennen kamen beide Durchgänge in die Wertung. Die Mädchen-Konkurrenz dominierte U12-Starterin Emilia Broglin (ST Freiburg), die Tagesbestzeit und den Sieg in U12 einfuhr. Bezirkskader-Fahrerin Julia Stiefvater (SC Bad Säckingen) kam auf Rang drei. Bei den gleichaltrigen Jungen fuhr der Bernauer Kevin Schmidt auf den dritten Platz. In der U14 bei den Mädchen gewann Hannah Thissen vor Lisanne Klingele (beide SZ Bernau) und Luise Hildebrand (SZ Rheinfelden), bei den Jungen Luca Schmutz (SC Waldshut) vor Johannes Köpfer (SZ Bernau) und Henrik Kaiser (SC Menzenschwand). Larissa Spitz (SC Menzenschwand) und Leon Laule (SC Wehr), der die schnellste Zeit an dem Tag fuhr, siegten konkurrenzlos in der U16.

Weitere Platzierungen Kinderrennen (Bezirk VII): U8: 5. Maxi Wirtz, 6. Felix Petraschka, 7. Lukas Wirtz (alle SZ Rheinfelden), U10: 4. Lilly Denker (SZ Bernau), 6. Lilli Anders (SC Waldshut), 7. Johanna Heubling (SZ Rheinfelden), 8. Josephine Klingele (SZ Bernau), 9. Lena Hierholzer (SC Todtmoos), 4. Lennart Behringer (SC Todtmoos), 6. Felix Strüber (SC Waldshut), 7. Julius Heinemann, 8. Ben Huber (beide SC Öflingen), 9. Max Hierholzer (SC Todtmoos).

Schülerrennen (Bezirk VII): U12: 4. Lena Jehle (SC Wehr), 5. Annabelle Welsch (SC Öflingen), 7. Elisa Thissen (SZ Bernau), 9. Lilly Denker (SZ Bernau), 11. Sophia Spitz (SC Menzenschwand), 12. Johanna Heubling (SZ Rheinfelden), 13. Maria Stoisser, 14. Lilly Helbling (beide SC Wehr), 4. Tim Glatthar (SC Öflingen), 5. Tobias Höcht (SZ Rheinfelden), 6. Tim Thissen (SZ Bernau), 7. Paul Gfrörer (SC Menzenschwand), 8. Nikc Glatthar (SC Öflingen), 10. Samuel Laule (SC Wehr), 11. Julius Klingele (SZ Bernau), 12. Quinn Bertram (SC Öflingen), 13. Noah Landwehr (SC St. Blasien), 14. Erich Petraschka (SZ Rheinfelden), U14: 4. Anna Butz (Skiclub Öflingen), 5. Nora Rotkamm (SC Waldshut), 6. Jule Frey (SC Wehr), 7. Lena Butz (SC Öflingen), 8. Louisa Berger (SC Wehr), 4. Jonas Güdemann (SC Wehr), 5. Jonas Kiefer (SZ Bernau).