Ski-Asse bei Deutscher Meisterschaft

Schwierige Bedingungen mit wenig Schnee und viel Nebel machten den Ausrichtern der Deutschen Alpinen Meisterschaften im Berchtesgadener Land zu schaffen. Lea Mai von der SZ Rheinfelden auf Rang 52. Tim Siegmund scheidet aus

Ski, alpin: (csi) Schwierige Bedingungen mit wenig Schnee und viel Nebel machten den Ausrichtern der Deutschen Alpinen Meisterschaften im Berchtesgadener Land zu schaffen und sorgten für Rennabsagen.

So wurden nur drei von fünf Wettbewerben ausgetragen. Im Riesenslalom der Frauen am Götschen fuhr Susanne Weinbuchner aus Lenggries zum Deutschen Meistertitel, Zweite wurde Lucia Rispler (SV Casino Kleinwalsertal) vor Patricia Dorsch (SC Schellenberg). Die beste Platzierung aus Sicht des Skiverbandes Schwarzwald lieferte Maren Wiesler (SC Münstertal) als Neunte. Von den Schwarzwälder Jugendläuferinnen kam Chiara Horning (SV Muggenbrunn) auf Rang 41, Olivia Wenk (SC Löffingen) auf Rang 51 vor Lea Mai (SZ Rheinfelden) auf Rang 52 bei 58 gewerteten Läuferinnen.

Beim Meisterschaftsslalom der Männer wurde die berüchtigte Krautkaser-Piste am Berchtesgadener Jenner ihrem Ruf gerecht, da nur 24 von 79 Startern in die Wertung kamen. Deutscher Slalommeister wurde der Münchner Weltcupfahrer Linus Strasser vor seinen Teamkollegen Dominik Stehle (SC Obermaiselstein) und Stefan Luitz (SC Bolsterlang). Mit Paul Sauter (SC Kandel) und Tim Siegmund (SZ Rheinfelden) waren nur zwei Schwarzwälder am Start: Siegmund schied im ersten, Sauter im zweiten Durchgang aus.

Beim als Parallelslalom ausgetragenen Teamwettbewerb musste sich das Team Schwarzwald mit Maren Wiesler, Tim Siegmund, Chiara Horning und Benjamin Müller (SC Sasbachwalden) schon in Durchgang eins dem späteren Vierten, dem Team Werdenfels, geschlagen geben. Deutscher Meister wurde das Team des Skiverbandes Chiemgau. Die ausgefallenen Technikwettbewerbe sollen ebenso wie die in Garmisch geplanten, aber nun nach Saalbach/Hinterglemm verschobenen Speed-Meisterschaftswettbewerbe möglichst noch durchgeführt werden.