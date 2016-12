Silvesterlauf macht gute Laune

Schnelle Runde um den Klingnauer Stausee. Lauf im schweizerischen Gippingen in Grenznähe zieht auch viele Athleten aus unserer Region an und ist auch für Hobbyathleten bestens geeignet

Leichtathletik: – Für viele passionierte Läuferinnen und Läufer bildet der Stauseelauf an Silvester in unmittelbarer Grenznähe im schweizerischen Gippingen einen schönen Jahresabschluss. Die "Buße" für Sektgenuss und üppiges Mahl wenige Stunden später können bereits zuvor am frühen Nachmittag geleistet werden. Auch wenn am Samstag ab 11.30 Uhr in 26 Kategorien rund um den Klingnauer Stausee um die Klassensiege gelaufen wird, steht die "gute Tat" für den eigenen Körper bei den vielen Hobbyläuferinnen und -läufern im Vordergrund. Die flache und nur 7,53 Kilometer lange Strecke ist total flach und führt nur über asphaltierte Wege. Sie kann also auch weniger geübten Läufern bewältigt werden.

Die Kategorien der männlichen und weiblichen Jugend B sowie der Schülerinnen und Schüler A/B/C laufen über kürzere Distanzen. Sie absolvieren eine Rundstrecke im Dorf Gippingen, wobei Start und Ziel identisch mit der Stauseerunde für die anderen Kategorien sind.

Für die Walker geht es schon um 11.30 Uhr los. Sie machen mit ihrer Runde um den See den Auftakt. Ab 11.35 Uhr steht der Nachwuchs am Start. Anfangen werden die Schülerinnen und -Schüler auf ihrer 700-Meter-Strecke. Es folgen die B-Schülerinnen und -Schüler über dieselbe Distanz ab 11.45 Uhr und die A-Schülerinnen und -Schüler ab 11.55 Uhr (1,8 km). Die Jugend B weiblich und männlich über 2,7 Kilometer ist ab 12.05 Uhr an der Reihe. Die restlichen Kategorien, die ab 12.15 Uhr losgeschickt werden, absolvieren alle die komplette Stauseerunde. Es beginnen die Jugend A, die Juniorinnen und Junioren um 12.15 Uhr. Danach folgen die Joggerinnen und Jogger, bei denen der Spaß im Vordergrund stehen soll, um 12. 30 Uhr. Ab 13 Uhr wird es wieder ernst. Zunächst gehen die älteren Semester der Männer 60 und 50 sowie der Frauen 60 und 50 auf die Strecke, dann folgen um 13.30 Uhr die Männer 40 und die Frauen 40. Um 14 Uhr sind die Frauen 30 und 20 dran, um 14.15 Uhr die Männer 30 und 20.

Vergangenes Jahr freuten sich die Organisatoren über insgesamt fast 1000 Athleten bei Walking und Lauf. Gesamtsieger wurde Ahmet El Jaddar aus Basel in 23:13,4 Minuten. Schnellste Frau im Gesamtklassement war Natalia Vinogradova aus dem schweizerischen Hallwil in 27:07,1 Minuten. Auch viele deutsche Läuferinnen und Läufer aus unserer Region mischten vorn mit. Für die Athleten der LG Hohenfels ist die Teilnahme am 38. Silvesterlauf um den Klingnauer Stausee fast schon eine Frage der Ehre. Auch die Wetterprognosen für Samstag sind gut, so dass mit vielen Teilnehmern zu rechnen ist.

Nachmeldungen sind in der Mehrzweckhalle Leuggern möglich, wo auch die Startnummern ausgegeben werden. Der kurze Weg zu Start und Ziel in Gippingen eignet sich danach ideal zum Warmlaufen.

Mehr Infos im Internet: