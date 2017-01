Silber für den TV Wehr

Benjamin Schneider ist bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Leichtathleten in Sindelfingen über 60 Meter Hürden erfolgreich. Titelgewinne für Christopher Ullmann vom ESV Weil und Jefferson Lambelet vom TV Grenzach

Leichtathletik: (gew) Mit hervorragenden Ergebnissen und Platzierungen kehrten die Athleten aus dem Bezirk Oberrhein von den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften der Aktiven und der U20 aus dem Sindelfinger Glaspalast nach Hause.

Bei den Männern steigerte Benjamin Schneider vom TV Wehr seine Vorlaufzeit von 8,54 Sekunden über 60 Meter Hürden im Finale nochmals auf 8,42 sec, was ihm dann auch zu Silber reichte. Schneller war nur Yannick Spissinger (MTG Mannheim), der in 8,15 sec den Titel holte. Über diese Hürden-Strecke reichte es Julia Schneider, ebenfalls vom TV Wehr, bei den Frauen in 8,86 sec im Finallauf zu Rang vier. Die Bronzemedaille verpasste sie nur um elf Hundertstelsekunden.

Für den Sieg im Hochsprung der Männer war ein ehemaliger Wehrer verantwortlich: Martin Günther gewann mit einer Höhe von 2,12 m für den VfB Stuttgart. Der Bad Säckinger Christopher Ullmann, der für den ESV Weil startet, siegte im Weitsprung der Männer mit 7,79 m.

In der Altersklasse U20 zeigte Jefferson Lambelet vom TV Grenzach eine überragende Leistung. Er meisterte die Höhe von 2,05 m im dritten Versuch und verbesserte damit seine persönliche Bestleitung. In Sindelfingen bedeutete dies den Gewinn des Meistertitels.

Chiara Wetzel vom TV Wehr startete in der U20 in drei Disziplinen. Über 60 Meter scheiterte sie im Vorlauf in 8,33 sec, über 60 Meter Hürden ebenfalls in 9,52 sec. Neunte wurde sie im Weitsprung mit 4,78 m.