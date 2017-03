Siege für TTC Hasel und FC Bad Säckingen

Sieben Jungen-Mannschaften und zehn Schüler-Teams beim Pokalturnier des Tischtennis-Bezirks Oberrhein beim TTC Schopfheim/Fahrnau. Jungen des TTC Hasel und Schüler des FC Bad Säckingen erfolgreichPokal

Tischtennis: (adg) Sieben Jungen-Mannschaften und zehn Schüler-Teams beteiligten sich am Pokalturnier, das der Bezirk Oberrhein mit dem TTC Schopfheim/Fahrnau ausrichtete. Bei den Mädchen und Schülerinnen gab es je nur eine Meldung, so dass bei den Mädchen bereits der TTC Albtal und bei den Schülerinnen der TTC Wehr als Siegerinnen fest standen.

Die Jungen spielten in zwei Gruppen. Die jeweiligen Gruppensieger kamen ins Endspiel, in dem sich Jonas Suhr, Pablo Brugger und Lukas Bauer vom TTC Hasel klar mit 4:1 gegen ihre Vereinskameraden vom TTC Hasel II durchsetzten. Bei den Schülern wurde in drei Gruppen gespielt. In der Endrunde setzte sich der FC Bad Säckingen zunächst gegen den TTC Wehr mit 4:0 durch. Mit dem anschließenden 4:1-Sieg gegen den TTC Schopfheim/Fahrnau standen Lukas Böhmer, Mika Finkbeiner und Felix Brugger als Sieger fest.